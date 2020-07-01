Сейм утвердил новый порядок объявления мобилизации и военного положения 🔊 Воспроизвести



Во вторник сейм Литвы утвердил новый порядок объявления мобилизации и военного положения.



Принятый закон охватывает порядок и правовые основания объявления и отзыва военного положения, мобилизации, статус вооруженных сил и их состав. Пакет новых законов и поправок вступает в силу с января следующего года.



"Действующий закон о военном положении был утвержден 20 лет назад. За это время Литва стала членом Евросоюза и НАТО, произошли прочие изменения в геополитической ситуации, которым не соответствует действующий закон", – комментировал принятый пакет министр обороны Раймундас Кроблис.



В сообщении Минобороны говорится, что новый закон создаст такое правовое регулирование, которое охватит все сферы общественной и государственной жизни, важные для мобилизации в военного положения, предусмотрит четкую компетенцию государственных лиц, руководящих обороной, позволит быстрее принимать важнейшие решения. Во вторник сейм Литвы утвердил новый порядок объявления мобилизации и военного положения.Принятый закон охватывает порядок и правовые основания объявления и отзыва военного положения, мобилизации, статус вооруженных сил и их состав. Пакет новых законов и поправок вступает в силу с января следующего года."Действующий закон о военном положении был утвержден 20 лет назад. За это время Литва стала членом Евросоюза и НАТО, произошли прочие изменения в геополитической ситуации, которым не соответствует действующий закон", – комментировал принятый пакет министр обороны Раймундас Кроблис.В сообщении Минобороны говорится, что новый закон создаст такое правовое регулирование, которое охватит все сферы общественной и государственной жизни, важные для мобилизации в военного положения, предусмотрит четкую компетенцию государственных лиц, руководящих обороной, позволит быстрее принимать важнейшие решения. Положения прежнего закона также не соответствовали положениям международного гуманитарного права и права ЕС.



Новый пакет законов предусматривает, что вооруженная оборона государства начинает осуществляться незамедлительно с момента принятия президентского декрета или постановления сейма о введении военного положения. Также дополнен состав вооруженных сил, в которые теперь входят армия, Служба охраны госграницы, Департамент охраны руководства, Служба общественной безопасности, Боевые отряды Литовского союза стрелков, а Второй департамент оперативных служб привлекаться дополнительно.



Также определена концепция всеобщей обороны: государственную военную служба осуществляют вооруженные силы, за координацию использования дипломатических мер обороны отвечает президент, гражданскую, экономическую оборону выполняют резерв мобилизационного персонала и хозяйственные субъекты, поставляющие жизненно важные товары и услугу, самоуправления и граждане предоставляют невооруженную помощь, обеспечивают удовлетворение бытовых потребностей.



После введения военного положения в самоуправлениях основными лицами становятся директор администрации самоуправления и военный комендант. Последний может передавать обязательные указания директору администрации самоуправления и временно перенимать его обязанности. BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: сейм, нато, закон, мобилизация, военное положение География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии