Минздрав Литвы: в аптеках могут быть проблемы при получении компенсируемых лекарств без доплаты 🔊 Воспроизвести



Со среды все жители Литвы 75 лет и старше, а также пенсионеры с низкими доходами и люди с ограниченными возможностями будут получать лекарства бесплатно – им не придется вносить доплату, однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига предупреждает, что некоторое время с этим могут быть сложности.



"Немного продолжительнее, чем планировалось, продлилось внедрение информационных решений, запланированных Реестровым центром, и у нас есть определенная информация о том, что, возможно не все аптеки с первого июля успеют согласовать свои системы, могут возникнуть определенные сложности, которые, как мы надеемся, в итоге, в течение недели будут устранены", – заявил министр во вторник на пресс-конференции в сейме.



По его словам, каждое техническое новшество требует "определенного времени и согласования". Со среды все жители Литвы 75 лет и старше, а также пенсионеры с низкими доходами и люди с ограниченными возможностями будут получать лекарства бесплатно – им не придется вносить доплату, однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига предупреждает, что некоторое время с этим могут быть сложности."Немного продолжительнее, чем планировалось, продлилось внедрение информационных решений, запланированных Реестровым центром, и у нас есть определенная информация о том, что, возможно не все аптеки с первого июля успеют согласовать свои системы, могут возникнуть определенные сложности, которые, как мы надеемся, в итоге, в течение недели будут устранены", – заявил министр во вторник на пресс-конференции в сейме.По его словам, каждое техническое новшество требует "определенного времени и согласования". "Хотим заранее принести извинения и попросить о терпении и понимании (...) Надеемся, что трудностей не возникнет, но если они будут, то хотим заранее предупредить", – сказал министр.



Люди в возрасте 75 лет и старше, а также жители, у которых установлен уровень трудоспособности в 0–25%, будут получать компенсируемые лекарства бесплатно независимо от доходов. Доплату не нужно будет вносить и пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, если они получают низкие доходы (не превышающие 257 евро).



Министерство подсчитало, что до конца года компенсация доплаты за лекарства обойдется государству почти в 3,7 млн евро, это новшество затронет почти 250 тыс. жителей Литвы. BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 39 раз Комментарии