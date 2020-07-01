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В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

РИА Новости


Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Об этом пишет Delfi, ссылаясь на пресс-службу совета, сообщает RT.

Как отмечается, речь идёт о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются «самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада».

Как пишет ТАСС, ссылаясь на NEPLP, совет принял такое решение, «выполняя установленные Советом ЕС санкции».

Осенью 2019 года в Латвии запретили трансляцию девяти российских каналов.

Как отмечали власти страны, такое решение не является ограничением доступа к альтернативным источникам информации и связано с санкциями Евросоюза в отношении владельца медиахолдинга.

В МИД России такое решение назвали грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: тв, русский язык, запрет, ЕС, программы
География: Латвия
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добавлена сегодня, 1 июля, 09:00

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