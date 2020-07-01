|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Об этом пишет Delfi, ссылаясь на пресс-службу совета, сообщает RT.
Как отмечается, речь идёт о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются «самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада».
Как пишет ТАСС, ссылаясь на NEPLP, совет принял такое решение, «выполняя установленные Советом ЕС санкции».
Осенью 2019 года в Латвии запретили трансляцию девяти российских каналов.
Как отмечали власти страны, такое решение не является ограничением доступа к альтернативным источникам информации и связано с санкциями Евросоюза в отношении владельца медиахолдинга.
В МИД России такое решение назвали грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: тв, русский язык, запрет, ЕС, программы
География: Латвия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|