ЕС опубликовал список стран, для которых открывает границы с 1 июля 🔊 Воспроизвести Pixabay



Евросоюз опубликовал список стран, для которых открываются границы Шенгенской зоны с 1 июля, сообщает



Список



Россия, США, Бразилия, Украина и Белоруссия в него не вошли.



В перечень попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.



Также в ЕС будут допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны.



Кроме того, разрешён въезд в ЕС гражданам Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.



Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели.



Ранее сообщалось, что власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.



Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.



Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля. Евросоюз опубликовал список стран, для которых открываются границы Шенгенской зоны с 1 июля, сообщает RT Список опубликован на сайте Евросовета.Россия, США, Бразилия, Украина и Белоруссия в него не вошли.В перечень попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.Также в ЕС будут допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны.Кроме того, разрешён въезд в ЕС гражданам Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели.Ранее сообщалось, что власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля. russian.rt.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 823 раза Комментарии