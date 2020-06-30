Три дня на сбор чемоданов. Мадуро выслал из Венесуэлы посла Евросоюза 🔊 Воспроизвести фото: twitter.com/nicolasmaduro



Напряженность в отношениях между Венесуэлой и Евросоюзом перешла на новый уровень. Власти страны приняли решение о депортации посла Евросоюза Исабель Бриланте Педросы, сообщает



Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал 72 часа на то, что бы дипломат покинула страну. Свой шаг Мадуро объяснил ответом на усиление санкций ЕС против Каракаса.



"Я решил дать 72 часа послу Европейского Союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", - объявил Мадуро в ходе своего обращения в эфире телеканала Venezolana de Television, которое транслировалось и в Напряженность в отношениях между Венесуэлой и Евросоюзом перешла на новый уровень. Власти страны приняли решение о депортации посла Евросоюза Исабель Бриланте Педросы, сообщает СТРАНА Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал 72 часа на то, что бы дипломат покинула страну. Свой шаг Мадуро объяснил ответом на усиление санкций ЕС против Каракаса."Я решил дать 72 часа послу Европейского Союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", - объявил Мадуро в ходе своего обращения в эфире телеканала Venezolana de Television, которое транслировалось и в Twitter "Хватит колониализма со стороны Европы. Кто они такие, чтобы наказывать? Достаточно европейского колониализма против Венесуэлы, преследований против Венесуэлы. Если они не хотят уважать Венесуэлу, то они уходят. Венесуэла заслуживает уважения перед миром", - заявил глава государства.



Напомним, ранее Совет ЕС объявил, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права". strana.ua Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: протест, посол, евросоюз, Венесуэла, акции, нон-грата, Мадуро, госпереворот — статья прочитана 128 раз Комментарии