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Wanted Дональд Трамп. Новости от FITZROY на 30 июня

Akhtar Soomro | Reuters


Американский президент объявлен в розыск

Партия Макрона ожидаемо провалилась на муниципальных выборах

Китай будет летать на своих крыльях

Котировки Facebook: опустились или их опустили?

В Пакистане совершено вооружённое нападение на фондовую биржу

Президентские выборы в Польше: Дуда дудит в свою дуду

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 140 раз
добавлена сегодня, 30 июня, 14:52

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