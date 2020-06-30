Загрузка... Wanted Дональд Трамп. Новости от FITZROY на 30 июня 🔊 Воспроизвести Akhtar Soomro | Reuters



Американский президент объявлен в розыск



Партия Макрона ожидаемо провалилась на муниципальных выборах



Китай будет летать на своих крыльях



Котировки Facebook: опустились или их опустили?



В Пакистане совершено вооружённое нападение на фондовую биржу



Президентские выборы в Польше: Дуда дудит в свою дуду



Подробнее на FITZROY Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 140 раз Комментарии