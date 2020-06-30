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По Крымскому мосту открыто грузовое железнодорожное движение
Министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во вторник, 30 июня, запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.
Два грузовых состава «Крымских железных дорог» — один со стороны полуострова, другой со стороны материка — отправились навстречу друг другу.
Отмечается, что поезда должны встретиться под аркой моста.
Ранее гендиректор компании-генподрядчика «СГМ-Мост» Александр Островский заявил, что мост готов к росту ж/д трафика.
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с 30 июня. По её словам, за счёт логистической составляющей ожидается снижение себестоимости производимой продукции, увеличение объёма экспортируемых товаров и продукции.
russian.rt.com
Категории: экономика, общество, технологии
Ключевые слова: автомобили, Крым, мост, жд, испытания
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