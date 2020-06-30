По Крымскому мосту открыто грузовое железнодорожное движение 🔊 Воспроизвести ©krymsky.bridge vk.com



Министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во вторник, 30 июня, запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает



Два грузовых состава «Крымских железных дорог» — один со стороны полуострова, другой со стороны материка — отправились навстречу друг другу.



Отмечается, что поезда должны встретиться под аркой моста.



Ранее гендиректор компании-генподрядчика «СГМ-Мост» Александр Островский заявил, что мост готов к росту ж/д трафика.



Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с 30 июня. По её словам, за счёт логистической составляющей ожидается снижение себестоимости производимой продукции, увеличение объёма экспортируемых товаров и продукции. Министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксёнов во вторник, 30 июня, запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.Два грузовых состава «Крымских железных дорог» — один со стороны полуострова, другой со стороны материка — отправились навстречу друг другу.Отмечается, что поезда должны встретиться под аркой моста.Ранее гендиректор компании-генподрядчика «СГМ-Мост» Александр Островский заявил, что мост готов к росту ж/д трафика.Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с 30 июня. По её словам, за счёт логистической составляющей ожидается снижение себестоимости производимой продукции, увеличение объёма экспортируемых товаров и продукции. russian.rt.com Категории: экономика, общество, технологии Ключевые слова: автомобили, Крым, мост, жд, испытания — статья прочитана 152 раза Комментарии