Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах

Выступая в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заострила внимание на том, что The New York Times ложно сообщила о введении президента США Дональда Трампа американскими спецслужбами в курс данного дела. "Я бы вновь указала на совершенно безответственное решение The New York Times ложно сообщить, что ему (Трампу - прим. ТАСС) устраивали брифинг по такому-то вопросу, тогда как ему не устраивали такой брифинг. И я действительно считаю, что The New York Times надо сделать шаг назад и задаться вопросом, почему она заблуждалась так сильно и так часто", - подчеркнула официальный представитель американского лидера. По мнению администрации США, газете "надо сделать шаг назад и задаться вопросом, почему она заблуждалась так сильно и так часто", сообщает ТАСС Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.Выступая в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заострила внимание на том, что The New York Times ложно сообщила о введении президента США Дональда Трампа американскими спецслужбами в курс данного дела. "Я бы вновь указала на совершенно безответственное решение The New York Times ложно сообщить, что ему (Трампу - прим. ТАСС) устраивали брифинг по такому-то вопросу, тогда как ему не устраивали такой брифинг. И я действительно считаю, что The New York Times надо сделать шаг назад и задаться вопросом, почему она заблуждалась так сильно и так часто", - подчеркнула официальный представитель американского лидера. Как она напомнила, The New York Times передала также в свое время не соответствовавшую действительности информацию о том, что бывший глава избирательного штаба Трампа "Пол Манафорт просил о передаче данных социологических исследований [российскому предпринимателю] Олегу Дерипаске". Затем газета утверждала, что все 17 разведведомств США были согласны с выводом о вмешательстве России в ход американских выборов 2016 года, тиражировала фальшивки о "неоднократных контактах" окружения Трампа с "российской разведкой", отметила Макинэни.



"Вот это мы и называем "надувательством на теме России", которую расследовали три года на деньги налогоплательщиков и по итогам которой был подготовлен оправдательный доклад Мюллера", - сказала пресс-секретарь Белого дома. Она имела в виду расследование спецпрокурора США Роберт Мюллера, в результате которого было признано, что никакого сговора между избирательным штабом Трампа и властями России в 2016 году не было.



"Это не имеет оправдания - провальная работа The New York Times. Мне кажется, The New York Times и [газете] The Washington Post пришло время вернуть свои Пулитцеровские премии", - добавила Макинэни.



Позиция России и высказывания Трампа



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".



Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.