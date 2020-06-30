У Белого моста - обновлённая спортивная площадка

Вчера в Вильнюсе, у Белого моста, открыла свои «двери» обновленная спортивная площадка.
На площади почти в 9 гектаров начали действовать 9 площадок для пляжного волейбола, три двухсторонних баскетбольных площадки, детские игровые площадки, открытые тренировочные площадки, скейт-парк для катания на роликовых коньках, самокатах и скейтбордах.
По предварительным подсчётам, обустройство территории от «Педагогического кольца» до Зелёного моста (в том числе площади Белого моста) обошлась городскому бюджету в 1,9 миллиона евро. Самой дорогой оказалась скейт-площадка, на которую ушло 864 тыс. евро.
Но это еще далеко не конец работ. Пока жители Вильнюса с комфортом проводят свое свободное время на площадках обновленной спортивной и развлекательной инфраструктуры, подрядчики по благоустройству территории Белого моста завершают укрепление склонов, пострадавших от дождей, и улучшат систему сбора дождевой воды.
Пока будут завершаться работы, народ сможет пользоваться всеми открытыми зонами для активного времяпровождения. В первый же день, несмотря на невыносимую жару, как профессионалы, так и любители, в том числе и люди которые отработали целый рабочий день, смогли насладиться разными видами спорта.
В официальной части открытия приняли участие мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, заместитель мэра Валдас Бенкунскас, директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подерскис.
В качестве гостей были приглашены президент Федерации волейбола Эстонии Ханно Певкур и директор вильнюсского баскетбольного клуба «Rytas» Роландас Ярутис.
Отличное настроение и хорошие эмоции во время мероприятия были гарантированы музыкой DJ Mamania!
Фото автора
В официальной части открытия приняли участие мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, заместитель мэра Валдас Бенкунскас, директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подерскис.
В качестве гостей были приглашены президент Федерации волейбола Эстонии Ханно Певкур и директор вильнюсского баскетбольного клуба «Rytas» Роландас Ярутис.
Отличное настроение и хорошие эмоции во время мероприятия были гарантированы музыкой DJ Mamania!
Фото автора
Йоана САЙКОВСКА
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: белый мост, спортивная площадка