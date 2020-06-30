У Белого моста - обновлённая спортивная площадка 🔊 Воспроизвести







Вчера в Вильнюсе, у Белого моста, открыла свои «двери» обновленная спортивная площадка.



На площади почти в 9 гектаров начали действовать 9 площадок для пляжного волейбола, три двухсторонних баскетбольных площадки, детские игровые площадки, открытые тренировочные площадки, скейт-парк для катания на роликовых коньках, самокатах и скейтбордах.



По предварительным подсчётам, обустройство территории от «Педагогического кольца» до Зелёного моста (в том числе площади Белого моста) обошлась городскому бюджету в 1,9 миллиона евро. Самой дорогой оказалась скейт-площадка, на которую ушло 864 тыс. евро.



Но это еще далеко не конец работ. Пока жители Вильнюса с комфортом проводят свое свободное время на площадках обновленной спортивной и развлекательной инфраструктуры, подрядчики по благоустройству территории Белого моста завершают укрепление склонов, пострадавших от дождей, и улучшат систему сбора дождевой воды. На площади почти в 9 гектаров начали действовать 9 площадок для пляжного волейбола, три двухсторонних баскетбольных площадки, детские игровые площадки, открытые тренировочные площадки, скейт-парк для катания на роликовых коньках, самокатах и скейтбордах.По предварительным подсчётам, обустройство территории от «Педагогического кольца» до Зелёного моста (в том числе площади Белого моста) обошлась городскому бюджету в 1,9 миллиона евро. Самой дорогой оказалась скейт-площадка, на которую ушло 864 тыс. евро.Но это еще далеко не конец работ. Пока жители Вильнюса с комфортом проводят свое свободное время на площадках обновленной спортивной и развлекательной инфраструктуры, подрядчики по благоустройству территории Белого моста завершают укрепление склонов, пострадавших от дождей, и улучшат систему сбора дождевой воды.



В официальной части открытия приняли участие мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, заместитель мэра Валдас Бенкунскас, директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подерскис.



В качестве гостей были приглашены президент Федерации волейбола Эстонии Ханно Певкур и директор вильнюсского баскетбольного клуба «Rytas» Роландас Ярутис.



Отличное настроение и хорошие эмоции во время мероприятия были гарантированы музыкой DJ Mamania!



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Пока будут завершаться работы, народ сможет пользоваться всеми открытыми зонами для активного времяпровождения. В первый же день, несмотря на невыносимую жару, как профессионалы, так и любители, в том числе и люди которые отработали целый рабочий день, смогли насладиться разными видами спорта.В официальной части открытия приняли участие мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, заместитель мэра Валдас Бенкунскас, директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подерскис.В качестве гостей были приглашены президент Федерации волейбола Эстонии Ханно Певкур и директор вильнюсского баскетбольного клуба «Rytas» Роландас Ярутис.Отличное настроение и хорошие эмоции во время мероприятия были гарантированы музыкой DJ Mamania! Йоана САЙКОВСКА Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: белый мост, спортивная площадка — статья прочитана 149 раз Комментарии