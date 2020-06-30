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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве снова разрешили торговлю слабоалкогольными напитками на пляжах
Парламент Литвы с перевесом в несколько голосов утвердил предложение группы парламентариев смягчить правила торговли слабоалкогольными напитками. С 15 августа разрешается торговля алкоголем крепостью до 15 градусов в оборудованных на пляжах нестационарным местах общественного питания.
Во вторник сейм принял соответствующие поправки к Закону о контроле алкоголя.
Торговля слабоалкогольными напитками на пляжах будет разрешена только в период установленного советами самоуправлений курортного, отпускного и туристического сезона. Запрет на торговлю крепким алкоголем на пляжах остается в силе.
Запрет на торговлю алкоголем на пляжах был принят в 2017 году и вступил в силу с января 2020 года.
География: Литва
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