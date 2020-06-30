В Литве снова разрешили торговлю слабоалкогольными напитками на пляжах 🔊 Воспроизвести



Парламент Литвы с перевесом в несколько голосов утвердил предложение группы парламентариев смягчить правила торговли слабоалкогольными напитками. С 15 августа разрешается торговля алкоголем крепостью до 15 градусов в оборудованных на пляжах нестационарным местах общественного питания.



Во вторник сейм принял соответствующие поправки к Закону о контроле алкоголя.



Торговля слабоалкогольными напитками на пляжах будет разрешена только в период установленного советами самоуправлений курортного, отпускного и туристического сезона. Запрет на торговлю крепким алкоголем на пляжах остается в силе.



Запрет на торговлю алкоголем на пляжах был принят в 2017 году и вступил в силу с января 2020 года. Парламент Литвы с перевесом в несколько голосов утвердил предложение группы парламентариев смягчить правила торговли слабоалкогольными напитками. С 15 августа разрешается торговля алкоголем крепостью до 15 градусов в оборудованных на пляжах нестационарным местах общественного питания.Во вторник сейм принял соответствующие поправки к Закону о контроле алкоголя.Торговля слабоалкогольными напитками на пляжах будет разрешена только в период установленного советами самоуправлений курортного, отпускного и туристического сезона. Запрет на торговлю крепким алкоголем на пляжах остается в силе.Запрет на торговлю алкоголем на пляжах был принят в 2017 году и вступил в силу с января 2020 года. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: алкоголь, торговля, пляжи География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии