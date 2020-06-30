Незабываемый Парад Победы 🔊 Воспроизвести







В юбилейный год – в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - пандемия внесла свои коррективы в жизнь планеты, в том числе и в проведение парада в Москве, который был перенесён с 9 Мая на другой значимый день - 24 июня. Ведь именно 24 июня 1945 года на Красной площади прошёл исторический парад Победы.



В Клайпеде 24 июня в Генконсульстве России был организован кинопоказ этого исторического Парада победителей на Красной площади 1945 года и Парада Победы 2020 года.



В Клайпеде на приёме 24 июня юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» были награждены бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Антонина Афанасьевна Андреева, Владимир Егорович Евлампиев, Мария Васильевна Загвоздина, Фаина Александровна Иодис. А Почётными грамотами и памятными подарками отмечены активные волонтёры, поддерживающие ветеранов Великой Отечественной войны и вносящие вклад в уход за воинскими мемориалами на территории Консульского округа предприниматель Евгений Кряучюнас, военный пенсионер Евгений Терентьев, помощник настоятеля храма Всех русских святых Клайпеды Людмила Антонова, семья Натальи и Ивана Андреевых. В Клайпеде 24 июня в Генконсульстве России был организован кинопоказ этого исторического Парада победителей на Красной площади 1945 года и Парада Победы 2020 года.В Клайпеде на приёме 24 июня юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» были награждены бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Антонина Афанасьевна Андреева, Владимир Егорович Евлампиев, Мария Васильевна Загвоздина, Фаина Александровна Иодис. А Почётными грамотами и памятными подарками отмечены активные волонтёры, поддерживающие ветеранов Великой Отечественной войны и вносящие вклад в уход за воинскими мемориалами на территории Консульского округа предприниматель Евгений Кряучюнас, военный пенсионер Евгений Терентьев, помощник настоятеля храма Всех русских святых Клайпеды Людмила Антонова, семья Натальи и Ивана Андреевых.



Наталья Андреева







Генеральный консул России в Клайпеде Александр Грачёв высоко оценил брошюру «Этих дней не смолкнет слава», посвящённую ключевым событиям и фактам Великой Отечественной войны, изданную к юбилейной дате председателем клайпедского отделения Ассоциации учителей русских школ Литвы Андреем Фоминым, и адресованную молодёжи. Брошюра была представлена на приёме.



Издание рассказывает о некоторых страницах войны, на примерах показывает против какого ужаса и за что сражались деды и прадеды. Есть в ней жестокие строки. Но только так, считает автор, можно передать и сохранить память. Чтобы знали о происходившем 75 лет назад, знали и через 120 лет, чтобы понимали триумф Победы добра над злом, чтобы была преемственность, а память победы не сокращалась.



- Только владея знаниями, фактами, свидетельствами очевидцев тех трагических событий можно передавать подрастающему поколению историческую правду о войне, о характере освободительной миссии Красной армии и эффективно противостоять искажению истории, - уверены выступавшие.



Приём, в том числе и для представителей ветеранских организаций Клайпеды, Мажейкяя, Таураге, прошёл в тёплой атмосфере с традиционным русским угощением и при соблюдении требований карантина.



Фото автора и Ивана Андреева



Вероятно, многие из собравшихся впервые смотрели полную версию парада 1945 года. Одной из важных его составляющих стала церемония избавления от вражеских знамён и штандартов, когда советские солдаты бросали фашистские знамёна к подножию мавзолея, к ногам победителей. Среди многих захваченных в качестве трофеев советскими войсками полотнищ немецких частей и соединений отобрали только двести штук. Есть сведения, что потом несшие их люди сожгли перчатки, прикасавшиеся к флагштокам. Сожгли, чтобы навсегда избавиться от фашистской заразы.Генеральный консул России в Клайпеде Александр Грачёв высоко оценил брошюру «Этих дней не смолкнет слава», посвящённую ключевым событиям и фактам Великой Отечественной войны, изданную к юбилейной дате председателем клайпедского отделения Ассоциации учителей русских школ Литвы Андреем Фоминым, и адресованную молодёжи. Брошюра была представлена на приёме.Издание рассказывает о некоторых страницах войны, на примерах показывает против какого ужаса и за что сражались деды и прадеды. Есть в ней жестокие строки. Но только так, считает автор, можно передать и сохранить память. Чтобы знали о происходившем 75 лет назад, знали и через 120 лет, чтобы понимали триумф Победы добра над злом, чтобы была преемственность, а память победы не сокращалась.- Только владея знаниями, фактами, свидетельствами очевидцев тех трагических событий можно передавать подрастающему поколению историческую правду о войне, о характере освободительной миссии Красной армии и эффективно противостоять искажению истории, - уверены выступавшие.Приём, в том числе и для представителей ветеранских организаций Клайпеды, Мажейкяя, Таураге, прошёл в тёплой атмосфере с традиционным русским угощением и при соблюдении требований карантина. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: парад Победы, Генконсульство России География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 205 раз Комментарии