|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
За сутки в Литве подтверждён один новый случай коронавируса, общее число – 1817
а минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1817, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 214 человек, выздоровело 1515 человек, 86 человек находятся в изоляции.
От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 27 завозных случаев.
За сутки проверено 4472 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 422 тыс. 840.
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|