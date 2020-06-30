За сутки в Литве подтверждён один новый случай коронавируса, общее число – 1817 🔊 Воспроизвести



а минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1817, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 214 человек, выздоровело 1515 человек, 86 человек находятся в изоляции.



От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 27 завозных случаев.



За сутки проверено 4472 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 422 тыс. 840. а минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1817, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.Сейчас в Литве больны коронавирусом 214 человек, выздоровело 1515 человек, 86 человек находятся в изоляции.От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 27 завозных случаев.За сутки проверено 4472 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 422 тыс. 840. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии