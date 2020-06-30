Сейм Литвы разрешил электронное голосование из-за рубежа во время пандемии 🔊 Воспроизвести



Во вторник сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.



Решением Главной избирательной комиссии (ГИК) голосование может быть организовано только по почте - избирателям будут разосланы голосовательные бюллетени или же коды электронного голосования, позволяющие проголосовать на сайте ГИК.



Порядок электронного голосования, гарантирующий тайное голосование и не позволяющий проголосовать дважды, установит ГИК.



Избирателям, находящимся в самоизоляции, будут разосланы коды электронного голосования.



Председатель ГИК: электронного голосования на этих выборах в сейм не будет



Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьёшайтите выражает уверенность, что на этих выборах в сейм зарубежные литовцы еще не смогут голосовать по интернету, хотя парламент во вторник и принял соответствующие поправки. Во вторник сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.Решением Главной избирательной комиссии (ГИК) голосование может быть организовано только по почте - избирателям будут разосланы голосовательные бюллетени или же коды электронного голосования, позволяющие проголосовать на сайте ГИК.Порядок электронного голосования, гарантирующий тайное голосование и не позволяющий проголосовать дважды, установит ГИК.Избирателям, находящимся в самоизоляции, будут разосланы коды электронного голосования.Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьёшайтите выражает уверенность, что на этих выборах в сейм зарубежные литовцы еще не смогут голосовать по интернету, хотя парламент во вторник и принял соответствующие поправки. "Сегодня узаконено голосование по интернету, и, наверное, нужно прямо сказать, что на данный момент у нас нет совершенно никакой системы интернет-голосования", - сказала Л. Матьёшайтите во вторник BNS.



"Объективно нет никаких возможностей реализовать такой проект для этих выборов в сейм, потому что проект сложный, подготовить такую систему, опробовать ее (...) - не шутки", - отметила председатель ГИК.



Во вторник сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.



Поправки вступят в силу после подписания их президентом. BNS Категории: политика, общество, технологии Ключевые слова: правительство, выборы, голосование. интернет География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии