Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Общее доверие участников экономики: производителей, потребителей и инвесторов, - к экономике Литвы в июне по сравнению с маем повысилось на 8 проц. пункта и было минус 16%, сообщил Департамент статистики.



Статистики отмечают, что это связано с улучшением пандемической ситуации: в июне 29% (в мае - 37%, в апреле - 38%) респондентов указали, что деятельность их предпрятий ограничил карантин.



В наибольшей степени влияние карантина ощутил сектор торговли (35%, в мае – 47%, в апреле – 52%) и услуг (34%, в мае – 42%, в апреле – 42%), в меньшей степени - промышленность (19%, в мае – 24%, в апреле – 24%) и строительный сектор (26%, в мае – 32%, в апреле – 36%).



Показатель доверия к сектору услуг повысился на 11 проц. пунктов, к сектору торговли - на 10, показатель потребительского доверия - на 7, к промышленности - на 5, к строительству - на 1 проц. пункт. Общее доверие участников экономики: производителей, потребителей и инвесторов, - к экономике Литвы в июне по сравнению с маем повысилось на 8 проц. пункта и было минус 16%, сообщил Департамент статистики.Статистики отмечают, что это связано с улучшением пандемической ситуации: в июне 29% (в мае - 37%, в апреле - 38%) респондентов указали, что деятельность их предпрятий ограничил карантин.В наибольшей степени влияние карантина ощутил сектор торговли (35%, в мае – 47%, в апреле – 52%) и услуг (34%, в мае – 42%, в апреле – 42%), в меньшей степени - промышленность (19%, в мае – 24%, в апреле – 24%) и строительный сектор (26%, в мае – 32%, в апреле – 36%).Показатель доверия к сектору услуг повысился на 11 проц. пунктов, к сектору торговли - на 10, показатель потребительского доверия - на 7, к промышленности - на 5, к строительству - на 1 проц. пункт. Показатель экономических оценок в июне по сравнению с июнем прошлого года снизился на 24 проц. пунктов.



* * *



Объем прямых зарубежных инвестиций в Литве в конце первого квартала составлял 18,3 млрд евро - на 5,9% больше, чем в прошлом году в такое же время. Эти инвестиции составляли 37,5% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.



В среднем на одного жителя страны на 31 марта приходилось 6561 евро рямых зарубежных инвестиций (на 31 марта 2019 года – 6199 евро), говорится в сообщении Департамента статистики.



Крупнейшими инвесторами остаются Швеция (3,1 млрд евро), Эстония (3,1 млрд евро) и Нидерланды (2,6 млрд евро). Самые крупные зарубежные капиталовложения в Литве сделаны в предприятия финансовой и страховой деятельности (4,7 млрд евро), а также в обрабатывающие предприятия (2,9 млрд евро).



* * *



Экспорт услуг Литвы в первом квартале этого года составил 2,8 млрд евро в денежном выражении – на 9,9% больше, чем год назад. Импорт услуг составил 1,6 млрд евро - на 2,5% больше.



Превышение баланса услуги за год увеличилось на 20,9% до 1,2 млрд евро и составляло 11% валового внутренного продукта (ВВП), сообщают Банк Литвы и Департамент статистики.



* * *



Контролируемый предприятием INVL Asset Management одной из крупнейших групп по управлению имуществом в странах Балтии Invalda INVL инвестиционный фонд частного капитала INVL Baltic Sea Growth Fund приобрел 52,81% латвийской группы по обустройству окружающей среды Eco Baltia (переработка пластика и утилизация отходов).



После завершения сделки Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил за собой 30,51% акций Eco Baltia, а председатель правления Eco Baltia grupa Марис Симановичс (через предприятие Penvi Investment) – 16,68% акций Eco Baltia и подписал акционерный договор с фондом INVL Baltic Sea Growth Fund, сообщила через Вильнюсскую биржу Nasdaq компания Invalda INVL.



"Мы планируем значительные инвестиции в перерабатывающие мощности Eco Baltia, чтобы предприятие закрепилось как бесспорный лидер экономики замкнутного цикла в Балтийском регионе, на устойчивой основе предоставляющий высококлассные услуги переработки. (...) Мы намерены сконцентрироваться на повышении мощностей по переработке годного для упаковки продуктов питания переработанного пластика (rPET), способствуя тем самым уменьшению выбросов двуокиси углерода и поощряя устойчивость в охране окружающей среды", - сказал для пресс-релиза партнер фонда INVL Baltic Sea Growth Fund Витаутас Плункснис.



В 2019 году выручка группы Eco Baltia увеличилась на 9% и составляла 70,62 млн евро. Более 60% выручки поступило от деятельности по переработке. Крупнейшими дочерними предприятиями компании являются PET Baltija, Eco Baltia Vide, Nordic Plast и Latvijas Zalais Punkts.



Фонд INVL Baltic Sea Growth Fund объемом 165 млн евро - крупнейший инвестфонд частного капитала в странах Балтии, главным инвестором которого является Европейский инвестиционный фонд, который является частью Европейского инвестиционного банка, обязался инвестировать 30 млн евро, а эти инвестиции пользуются поддержкой Европейского фонда стратегического инвестирования, который, в свою очередь, является основной частью Инвестиционного плана для Европы или "Плана Юнкера".



Цель INVL Baltic Sea Growth Fund - формирование диверсифицированного портфеля с ориентацией на пакеты большинства или значительного меньшинства, он инвестирует 10-30 млн евро в компании, у которых имеется большой потенциал роста и который способен действовать в условиях роста мировой конкуренции.



Фонд ориентирован на инвестиции в странах Балтии и таких соседних регионах, как Польша, Скандинавия и Центральная Европа. Фонд уже инвестировал в две компании, действующие в областях надзора за здоровьем и инженерных услуг.



Контролирующая фонд компания INVL Asset Management принадлежит группе Invalda INVL, предприятия которой управляют пенсионными и инвестиционными фондами, альтернативными инвестициями, имуществом частного капитала, индивидуальными портфелями и другими финансовыми средствами.



* * *



Новые статистические данные позволяют надеяться, что нижняя точка спада литовской экономики из-за пандемии коронавируса COVID-19 быа пройдена в апреле, а во втором полугодии нынешнего года, если не останется ограничений экономической деятельности в Литве и Евросоюзе (ЕС), ожидается постепенное восстановление экономики страны, прогнозирует Министерство финансов.



Как показывают допущения нового сценария экономического развития, в этом году спад литовской экономики должен составить 7%, а в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) прирастет на 5,9%. Потом средний рост ВВП может составить 2,6 % в год. В апреле Минфин прогнозировал, что спад ВВП страны в этом году будет 7,3%, а его прирост в 2021 году - 6,6%.



"Экономика стабилизируется, экономика восстанавливается (...) Поэтому мы считаем, что в 2021 году экономика будет расти, го уровня 2019 года мы еще не достигнем - это произойдет в 2022 году", – сказала вице-министр финансов Мигле Тускене, представляя во вторник новые макроэкономические прогнозы.



Прогнозируется, что в этом году уровень безработицы в стране повысится до 9,5%, а численность занятого населения снизится на 2,8%.В 2021 году уровень безработицы снизится до 8,1%, а численность занятого населения увеличится на 1,1%.



Как утверждает Минфин, среднемесячная зарплата (брутто) в стране в этом году вырастет на 1,8%, а в 2021 году темпы роста составят 3,3%.



Среднегодовая инфляция в Литве в 2020 году снизится до 0,7%. В 2021 году снижения цен на энергетическую продукцию не ожидается, поэтому темпы инфляции ускорятся до 1,7%.



По словам М. Тускене, внешние условия в среднесрочный период будут оставаться нестабильными, а перспективы восстановления экономик основных внешнеторговых партнеров Литвы - уязвимыми. Распространение COVID-19 в мире пока не обуздано, поэтому есть риск того, что для обуздания его новой вспышки государствам снова придется применять меры, оказывающие негативное влияние на экономику.



Риск "жесткого" Brexit никуда не делся, он может повлечь негативные экономические последствия и для государств ЕС, и для Литвы. Сохраняется и риск того, что могут меняться условия международной торговли. Если эти риски реализуются, что в этом году спад ВВП может составить 16,8%, в следующем году рост ВВП может составить всего 2%, поэтому восстановление литовской экономики может занять больше времени, чем предусмотрено в базовом сценарии. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 73 раза Комментарии