Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России 🔊 Воспроизвести



Александр Лукашенко заявил, что в текущей геополитической обстановке Белоруссия остаётся единственным союзником России. Как пишет «СТРАНА», белорусский президент добавил, что если Москва потеряет Белоруссию, то это будет сильнейшим ударом по внутренней политике России.



В текущей геополитической обстановке Белоруссия остаётся единственным союзником России, и кроме этого, Минск закупает у Москвы значительные объёмы нефти и газа. Как передаёт «СТРАНА», об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.



«Единственный союзник, который остался у России, — Белоруссия», — заявил Лукашенко на встрече с активом Минской области.



«Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Белоруссию и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Белоруссию, будет сильнейший удар по внутренней политике России», — добавил белорусский президент. Александр Лукашенко заявил, что в текущей геополитической обстановке Белоруссия остаётся единственным союзником России. Как пишет «СТРАНА», белорусский президент добавил, что если Москва потеряет Белоруссию, то это будет сильнейшим ударом по внутренней политике России.В текущей геополитической обстановке Белоруссия остаётся единственным союзником России, и кроме этого, Минск закупает у Москвы значительные объёмы нефти и газа. Как передаёт «СТРАНА», об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.«Единственный союзник, который остался у России, — Белоруссия», — заявил Лукашенко на встрече с активом Минской области.«Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Белоруссию и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Белоруссию, будет сильнейший удар по внутренней политике России», — добавил белорусский президент.



«Они не смогли подчинить Белоруссию своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе — война на Украине, «нормандский формат» в Минске — повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», — отметил глава государства.



Лукашенко добавил, что Белоруссию «наконец-то заметили американцы».



«И вот — приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Белоруссию, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз. И котёл, который нас постоянно «подогревает» с юга — Украина, воюющая Украина», — заявил Лукашенко.



Оригинал новости ИноТВ Лукашенко также дал оценку отношениям Минска с ЕС и США. По его словам, Евросоюз «много напакостил» Белоруссии, в частности, введя санкции.«Они не смогли подчинить Белоруссию своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе — война на Украине, «нормандский формат» в Минске — повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», — отметил глава государства.Лукашенко добавил, что Белоруссию «наконец-то заметили американцы».«И вот — приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Белоруссию, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого. Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны — Россия, с другой — Евросоюз. И котёл, который нас постоянно «подогревает» с юга — Украина, воюющая Украина», — заявил Лукашенко. russian.rt.com Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: Россия, выборы, Лукашенко География: Белоруссия — статья прочитана 149 раз Комментарии