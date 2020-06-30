Stratfor США : настала самая сильная мировая рецессия за 80 лет. Где же дно? 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Koji Sasahara



Этого пока не знает никто — ни международные финансовые институты, ни частные аналитики. Глубина и продолжительность глобальной рецессии зависят не только от распространения эпидемии и ее локализаций, но и от мер государственного стимулирования, чтобы предотвратить падение доходов. На развивающихся рынках, сильно зависящих от иностранного финансирования, такие меры стимулирования по-прежнему отстают.



Перспективы скорого восстановления мировой экономики после пандемии covid-19 официально мертвы, и все крупные международные финансовые институты и частные аналитики предрекают огромные убытки и длительный неравномерный выход из самой крутой рецессии за последние 80 лет. Оказалось, что экономические модели не справились с неопределенностями и разрывами беспрецедентного глобального карантина. Но даже при том, что конкретные цифры меняются, все последние прогнозы указывают в одном направлении — вниз. Перспективы скорого восстановления мировой экономики после пандемии covid-19 официально мертвы, и все крупные международные финансовые институты и частные аналитики предрекают огромные убытки и длительный неравномерный выход из самой крутой рецессии за последние 80 лет. Оказалось, что экономические модели не справились с неопределенностями и разрывами беспрецедентного глобального карантина. Но даже при том, что конкретные цифры меняются, все последние прогнозы указывают в одном направлении — вниз.



- И это при том, что прогноз от МВФ еще оптимистичный: например, Всемирный банк предрекает в 2020 году глобальный спад в 5,2%, а Организация экономического сотрудничества и развития — еще большее снижение, на целых 6%. Частные же прогнозы при наихудших сценариях и вовсе предусматривают глобальный спад до 12%.



Сохраняются значительные риски спада — особенно при том, что синхронный характер замедления коснулся 95% мировой экономики, и нет отдельно взятой страны или группы стран, которые смогли бы выступить в роли локомотива и потянуть за собой остальных. Единственная крупная экономика, у кого сохраняется шанс на слабоположительный рост в этом году (около 1%), — это Китай. Но даже для этого незначительного роста должна благополучно погаснуть недавняя вспышка covid-19 в Пекине.



Даже если пандемию удастся взять под контроль в ближайшие месяцы, глобальное восстановление окажется медленным и неравномерным, поскольку страны выходят из карантина с разной скоростью. Осторожность со стороны потребителей и компаний будет означать похмелье на рынке труда, особенно с учетом беспрецедентной скорости экономического спада и сопутствующей потери рабочих мест. «Мрачная наука» экономика, по выражению Томаса Карлейля (Thomas Carlyle), привыкла ждать, что при пандемии реальная заработная плата растет — из-за смертности и изменения соотношения капитала и труда. Но современная медицина традиционные ожидания перечеркивает: выживает больше людей, и это соотношение меняется.



Потрясенные домохозяйства переживают о доходах, и рост сбережений на черный день будет сдерживать глобальный спрос и впредь. Сокращение инвестиций в бизнес, — а в США они падали еще до вспышки covid-19, — ограничит спрос еще сильнее. Помимо прочего, осторожные расходы на производство и оборудование нарушат глобальные цепочки поставок, что приведет к снижению производительности и будущего экономического роста.



Конца и края эпидемии covid-19 не предвидится, и все крупные международные финансовые институты и частные аналитики предсказывают огромные совокупные убытки и долгое, неравномерное выздоровление.



Стоимость займов, вероятно, сохранится на низком уровне в течение длительного периода — особенно на фоне репрессий со стороны центральных банков, намеренных контролировать расходы на обслуживание растущего государственного долга. С другой стороны, погашение задолженности домохозяйств и предприятий продолжается безотносительно их доходов. Это означает, что частным лицам и компаниям придется контролировать переменные затраты, чтобы избежать банкротств, которых становится все больше из-за последствий пандемии.



Глубина и продолжительность глобальной рецессии зависят не только от распространения эпидемии и ее локализации, но и от мер государственного стимулирования — чтобы предотвратить дальнейшее падение доходов. На развивающихся рынках, которые сильно зависят от иностранного финансирования, такие меры стимулирования по-прежнему отстают. Создается впечатление, что финансовые рынки «отключены» от реальной экономики, и МВФ предупредил, что чрезмерные риски чреваты «внезапной остановкой» притоков капитала на развивающиеся рынки, если настроения снова изменятся. Между тем Всемирная торговая организация прогнозирует сокращение мировой торговли в этом году на 13-32% (это соотносится с падением мирового ВВП на 2,5-8,8%), причем больше всех пострадают страны, зависящие от экспорта.



Редакционная статья Stratfor, США, перевод - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что совокупные экономические потери от covid-19 в 2020-2021 годах составят 12,5 триллиона долларов США, причем мировое производство упадет в этом году на 4,9%, а в следующем восстановится на 5,4%. Кроме того, МВФ исходит из того, что сила восстановления будет «крайне неопределенной», а вторая волна заражений в 2021 году может дополнительно снизить экономический рост в еще на 2,5%.- И это при том, что прогноз от МВФ еще оптимистичный: например, Всемирный банк предрекает в 2020 году глобальный спад в 5,2%, а Организация экономического сотрудничества и развития — еще большее снижение, на целых 6%. Частные же прогнозы при наихудших сценариях и вовсе предусматривают глобальный спад до 12%.Сохраняются значительные риски спада — особенно при том, что синхронный характер замедления коснулся 95% мировой экономики, и нет отдельно взятой страны или группы стран, которые смогли бы выступить в роли локомотива и потянуть за собой остальных. Единственная крупная экономика, у кого сохраняется шанс на слабоположительный рост в этом году (около 1%), — это Китай. Но даже для этого незначительного роста должна благополучно погаснуть недавняя вспышка covid-19 в Пекине.Даже если пандемию удастся взять под контроль в ближайшие месяцы, глобальное восстановление окажется медленным и неравномерным, поскольку страны выходят из карантина с разной скоростью. Осторожность со стороны потребителей и компаний будет означать похмелье на рынке труда, особенно с учетом беспрецедентной скорости экономического спада и сопутствующей потери рабочих мест. «Мрачная наука» экономика, по выражению Томаса Карлейля (Thomas Carlyle), привыкла ждать, что при пандемии реальная заработная плата растет — из-за смертности и изменения соотношения капитала и труда. Но современная медицина традиционные ожидания перечеркивает: выживает больше людей, и это соотношение меняется.Потрясенные домохозяйства переживают о доходах, и рост сбережений на черный день будет сдерживать глобальный спрос и впредь. Сокращение инвестиций в бизнес, — а в США они падали еще до вспышки covid-19, — ограничит спрос еще сильнее. Помимо прочего, осторожные расходы на производство и оборудование нарушат глобальные цепочки поставок, что приведет к снижению производительности и будущего экономического роста.Конца и края эпидемии covid-19 не предвидится, и все крупные международные финансовые институты и частные аналитики предсказывают огромные совокупные убытки и долгое, неравномерное выздоровление.Стоимость займов, вероятно, сохранится на низком уровне в течение длительного периода — особенно на фоне репрессий со стороны центральных банков, намеренных контролировать расходы на обслуживание растущего государственного долга. С другой стороны, погашение задолженности домохозяйств и предприятий продолжается безотносительно их доходов. Это означает, что частным лицам и компаниям придется контролировать переменные затраты, чтобы избежать банкротств, которых становится все больше из-за последствий пандемии.Глубина и продолжительность глобальной рецессии зависят не только от распространения эпидемии и ее локализации, но и от мер государственного стимулирования — чтобы предотвратить дальнейшее падение доходов. На развивающихся рынках, которые сильно зависят от иностранного финансирования, такие меры стимулирования по-прежнему отстают. Создается впечатление, что финансовые рынки «отключены» от реальной экономики, и МВФ предупредил, что чрезмерные риски чреваты «внезапной остановкой» притоков капитала на развивающиеся рынки, если настроения снова изменятся. Между тем Всемирная торговая организация прогнозирует сокращение мировой торговли в этом году на 13-32% (это соотносится с падением мирового ВВП на 2,5-8,8%), причем больше всех пострадают страны, зависящие от экспорта.Редакционная статья Stratfor, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: кризис, экономика, аналитика, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 132 раза Комментарии