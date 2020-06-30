Выборы в Польше: защитник традиционных ценностей Анджей Дуда не смог переизбраться в первом туре 🔊 Воспроизвести



Действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия "Право и справедливость", не смог победить в прошедшем в воскресенье первом туре президентских выборах. Второй тур пройдет 12 июля, и его результат сейчас выглядит совершенно непредсказуемым, сообщает



По официальным данным, консерватор Дуда набрал в первом туре 43,7% голосов, а его главный соперник, мэр Варшавы и кандидат от главной оппозиционной либеральной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский - 30,3%. Действующий президент Польши Анджей Дуда, которого поддерживает правящая партия "Право и справедливость", не смог победить в прошедшем в воскресенье первом туре президентских выборах. Второй тур пройдет 12 июля, и его результат сейчас выглядит совершенно непредсказуемым, сообщает ВВС По официальным данным, консерватор Дуда набрал в первом туре 43,7% голосов, а его главный соперник, мэр Варшавы и кандидат от главной оппозиционной либеральной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский - 30,3%.



По ходу предвыборной кампании Головня критиковал их обоих, как и обе ведущие польские партии: правящую ПиС и оппозиционную "Гражданскую платформу".



ОБСЕ заявила, что сами по себе выборы были организованы профессионально, но вот перед голосованием, по оценке европейских наблюдателей, общественное телевидение непропорционально много рассказывало о том, что делает Дуда.



Рафал Тшасковский сразу после выборов заявил, что, судя по их итогам, большинство поляков желает перемен, коль скоро не голосовало за действующего президента. "Я хочу сказать этим людям: я - ваш кандидат. Я буду кандидатом перемен!" - объявил Тшасковский.



Анджей Дуда, который строил свою кампанию в том числе на идее защиты "традиционных ценностей" и даже устроил медиа-скандал, заявив, что идеология ЛГБТ хуже коммунистической, в серии твитов в понедельник поблагодарил своих сторонников и, в частности, написал "надо выиграть эти выборы с решительным преимуществом, чтобы мандат на защиту польских интересов был сильным".



О том, как шла предвыборная борьба и что может быть дальше, перед первым туром подробно написал корреспондент Русской службы Би-би-си Святослав Хоменко.



Уравновешивающий президент



Результаты экзит-полла, который проводила на выборах компания Ipsos, дают основания предполагать, что, хоть Дуда и Тшасковский и ровесники, Тшасковскому во втором туре можно в какой-то мере рассчитывать на голоса молодежи, тогда как Дуда более популярен среди пожилых избирателей.



EPA Image caption Шимон Головня выступал с критикой обоих политиков, вышедших во второй тур. Он получил почти 14% голосов



По подсчетам Ipsos, Дуда набрал более половины голосов электората старше 50 лет, тогда как в категории от 18 до 29 лет за него голосовали всего около 19% избирателей, а почти все остальные голоса молодежи поделили примерно поровну Тшасковский, Головня и кандидат-националист Кшиштоф Босак.



Президент в Польше, как и во многих других европейских парламентских республиках, не правит, а, скорее, уравновешивает парламент и правительство, которые в реальности и управляют страной.



В то же время президент может накладывать на законы вето (его можно преодолеть тремя четвертями голосов в Сейме), или отправлять их на экспертизу в Конституционный трибунал, и поэтому для контролирующей Сейм (235 из 460 мест) партии ПиС важно, кто будет президентом: ее ставленник или оппозиционер.



Беспартийный, но близкий к правящей партии



48-летний Анджей Дуда в 2015 году был кандидатом в президенты от правящей партии Право и справедливость (ПиС) и победил во втором раунде пытавшегося переизбраться президента Бронислава Коморовского.



EPA Image caption Анджей Дуда говорит о себе как о защитнике традиционных ценностей



Сразу после избрания Дуда вышел из партии.



В этот раз партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским официально поддержала кандидатуру Дуды, хоть формально он и не является членом партии.



Первоначально выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за пандемии Covid-19 их пришлось отложить и к тому же провести голосование по смешанной системе: граждане голосовали как на участках, так и по почте. Результат второго тура зависит от того, к кому отойдут голоса, собранные другими кандидатами в первом туре, и в первую очередь - избирателей занявшего третье место "внесистемного" кандидата, журналиста и телеведущего Шимона Головни. Головня собрал почти 14% голосов. Как сообщает Gazeta Wyborcza, о своем отношении к финалистам он намерен объявить не позже среды.По ходу предвыборной кампании Головня критиковал их обоих, как и обе ведущие польские партии: правящую ПиС и оппозиционную "Гражданскую платформу".ОБСЕ заявила, что сами по себе выборы были организованы профессионально, но вот перед голосованием, по оценке европейских наблюдателей, общественное телевидение непропорционально много рассказывало о том, что делает Дуда.Рафал Тшасковский сразу после выборов заявил, что, судя по их итогам, большинство поляков желает перемен, коль скоро не голосовало за действующего президента. "Я хочу сказать этим людям: я - ваш кандидат. Я буду кандидатом перемен!" - объявил Тшасковский.Анджей Дуда, который строил свою кампанию в том числе на идее защиты "традиционных ценностей" и даже устроил медиа-скандал, заявив, что идеология ЛГБТ хуже коммунистической, в серии твитов в понедельник поблагодарил своих сторонников и, в частности, написал "надо выиграть эти выборы с решительным преимуществом, чтобы мандат на защиту польских интересов был сильным".О том, как шла предвыборная борьба и что может быть дальше, перед первым туром подробно написал корреспондент Русской службы Би-би-си Святослав Хоменко.Результаты экзит-полла, который проводила на выборах компания Ipsos, дают основания предполагать, что, хоть Дуда и Тшасковский и ровесники, Тшасковскому во втором туре можно в какой-то мере рассчитывать на голоса молодежи, тогда как Дуда более популярен среди пожилых избирателей.По подсчетам Ipsos, Дуда набрал более половины голосов электората старше 50 лет, тогда как в категории от 18 до 29 лет за него голосовали всего около 19% избирателей, а почти все остальные голоса молодежи поделили примерно поровну Тшасковский, Головня и кандидат-националист Кшиштоф Босак.Президент в Польше, как и во многих других европейских парламентских республиках, не правит, а, скорее, уравновешивает парламент и правительство, которые в реальности и управляют страной.В то же время президент может накладывать на законы вето (его можно преодолеть тремя четвертями голосов в Сейме), или отправлять их на экспертизу в Конституционный трибунал, и поэтому для контролирующей Сейм (235 из 460 мест) партии ПиС важно, кто будет президентом: ее ставленник или оппозиционер.48-летний Анджей Дуда в 2015 году был кандидатом в президенты от правящей партии Право и справедливость (ПиС) и победил во втором раунде пытавшегося переизбраться президента Бронислава Коморовского.Сразу после избрания Дуда вышел из партии.В этот раз партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским официально поддержала кандидатуру Дуды, хоть формально он и не является членом партии.Первоначально выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но из-за пандемии Covid-19 их пришлось отложить и к тому же провести голосование по смешанной системе: граждане голосовали как на участках, так и по почте. bbc.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты География: Польша — статья прочитана 165 раз Комментарии