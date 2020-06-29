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Популярную танцовщицу осудили в Египте за распущенность
Популярную в социальных сетях исполнительницу танца живота приговорил к тюремному сроку за пропаганду распущенности суд в Египте. Об этом 29 июня сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Reuters.
Уголовное дело против популярной в социальных сетях танцовщицы Саму Эль-Масри по обвинению в пропаганде распущенности и аморальности было заведено в апреле текущего года. В итоге суд приговорил звезду социальных сетей к трём годам тюремного срока и к уплате штрафа в размере 300 тыс. египетских фунтов (около 1,3 млн рублей). Согласно решению суда, танцовщица использовала социальные сети для пропаганды безнравственности и этим попыталась разрушить семейные ценности и принципы, что запрещено конституцией страны.
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regnum.ru
Категории: общество, чп и криминал, в мире
Ключевые слова: суд, Египет, танцовщица
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