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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Акционеры Amber Grid одобрили кредит в 65 млн евро на прокладку газопровода в Польшу
В понедельник акционеры литовского оператора газопередающей системы Amber Grid решили взять в кредит у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 65 млн евро для прокладки магистрального газопровода (GIPL), который соединит Литву и Польшу. Кредит составляет почти половину стоимости прокладки газопровода в Литве.
Правление компании утвердила существенные условия 18-летнего договора в начале июня. Гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс тогда отмечал, что условия кредита ЕИБ очень благоприятные.
Строительство газопровода, протяженность трассы которого составляет 165 км, а стоимость 114 млн евро (без НДС), началось в январе этого года, уже выполнено 23% работ. В июне начался самый сложный этап этого года - работы по направленному горизонтальному бурению под рекой Нерис (Вилия), когда специальная труба будет протянута под дном реки.
В Литве газопровод будет проложен до конца 2021 года. Более 60% стоимости газопровода финансирует Еврокомиссия.
Категории: экономика
Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство, финансирование
География: Литва
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