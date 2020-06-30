Акционеры Amber Grid одобрили кредит в 65 млн евро на прокладку газопровода в Польшу 🔊 Воспроизвести



В понедельник акционеры литовского оператора газопередающей системы Amber Grid решили взять в кредит у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 65 млн евро для прокладки магистрального газопровода (GIPL), который соединит Литву и Польшу. Кредит составляет почти половину стоимости прокладки газопровода в Литве.



Правление компании утвердила существенные условия 18-летнего договора в начале июня. Гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс тогда отмечал, что условия кредита ЕИБ очень благоприятные.



Строительство газопровода, протяженность трассы которого составляет 165 км, а стоимость 114 млн евро (без НДС), началось в январе этого года, уже выполнено 23% работ. В июне начался самый сложный этап этого года - работы по направленному горизонтальному бурению под рекой Нерис (Вилия), когда специальная труба будет протянута под дном реки.



В Литве газопровод будет проложен до конца 2021 года. Более 60% стоимости газопровода финансирует Еврокомиссия. В понедельник акционеры литовского оператора газопередающей системы Amber Grid решили взять в кредит у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 65 млн евро для прокладки магистрального газопровода (GIPL), который соединит Литву и Польшу. Кредит составляет почти половину стоимости прокладки газопровода в Литве.Правление компании утвердила существенные условия 18-летнего договора в начале июня. Гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс тогда отмечал, что условия кредита ЕИБ очень благоприятные.Строительство газопровода, протяженность трассы которого составляет 165 км, а стоимость 114 млн евро (без НДС), началось в январе этого года, уже выполнено 23% работ. В июне начался самый сложный этап этого года - работы по направленному горизонтальному бурению под рекой Нерис (Вилия), когда специальная труба будет протянута под дном реки.В Литве газопровод будет проложен до конца 2021 года. Более 60% стоимости газопровода финансирует Еврокомиссия. BNS Категории: экономика Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, строительство, финансирование География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии