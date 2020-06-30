ММЗ, возможно, будет расти меньше, чем ожидалось – премьер Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В понедельник Трехсторонний совет правительства, работодателей и профсоюзов начал дискуссии о повышении минимальной месячной зарплаты (ММЗ) со следующего года, в связи с этим премьер Саулюс Сквернялис сказал, что она увеличится, но не настолько, насколько ожидалось ранее.



"Изменение будет, только, возможно, не такого размера, какой ожидался в начале года. Будут учтены критерии, которые будут реально после этой пандемии. Это (минимальная зарплата – BNS) связана со средней заработной платой, определенная процентная часть", – сказал С. Сквернялис журналистам в понедельник.



Трехсторонний совет решил, что ММЗ должна составлять 45-50% средней зарплаты. Сейчас она достигает 47,5% – 607 евро (до уплаты налогов).



Конфедерация профсоюзов Литвы предлагает повысить ММЗ со следующего года на 48 евро до 655 евро, представители правительства и бизнеса утверждают, что сначала следует подождать экономических прогнозов. В понедельник Трехсторонний совет правительства, работодателей и профсоюзов начал дискуссии о повышении минимальной месячной зарплаты (ММЗ) со следующего года, в связи с этим премьер Саулюс Сквернялис сказал, что она увеличится, но не настолько, насколько ожидалось ранее."Изменение будет, только, возможно, не такого размера, какой ожидался в начале года. Будут учтены критерии, которые будут реально после этой пандемии. Это (минимальная зарплата – BNS) связана со средней заработной платой, определенная процентная часть", – сказал С. Сквернялис журналистам в понедельник.Трехсторонний совет решил, что ММЗ должна составлять 45-50% средней зарплаты. Сейчас она достигает 47,5% – 607 евро (до уплаты налогов).Конфедерация профсоюзов Литвы предлагает повысить ММЗ со следующего года на 48 евро до 655 евро, представители правительства и бизнеса утверждают, что сначала следует подождать экономических прогнозов. Глава Фонда соцстрахования (Sodra) Юлита Варанаускене на этой неделе заявила, что общая заработная плата, с которой ведутся отчисления взносов фонд, в этом году, по сравнению с прошлым годом, будет меньше на 0,8%.



Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта ранее заявлял, что Еврокомиссия ожидает в Литве падение зарплат на 8%, что будет самым значительным показателем в Европе.



ММЗ с января выросла на 52 евро – с 555 до 607 евро, после уплаты налогов – на 41 евро – с 396 до 437 евро.



* * *



Столкнувшиеся с коронавирусом финансовые менеджеры в Литве рассчитывают в скором времени вернуться к обычной деятельности и в меньше степени склонны урезать расходы, чем их коллеги в зарубежных странах, показывает опрос, проведенный компанией бисзне-консалтинга PwC.



Опрос финансовых менеджеров во всем мире в связи с COVID-19 показал, что самую большую обеспокоенность у них вызывает влияние спада мировой экономики (60%), вероятность новой волны вируса (58%) и ее финансовое влияние ни их предприятия (47%).



Как отмечается в сообщении PwC, результаты проведенного компанией опроса во всем мире показали, что большинство финансовых руководителей прогнозируют сильное влияние пандемии на деятельность предприятий - более половины (53%) опрошенных прогнозирует снижение выручки и (иди( прибыли примерно на 25%. 63% респондентов надеются, что удастся нормализовать деятельность за период менее шести месяцев. Финансовые менеджеры в Литве настроены более оптимтистично - 83% надеются вернуться к нормальной работе предприятий быстрее, чем в течение шести месяцев, 23% - быстрее, чем зха месяц.



Ответы финансовых менеджеров Литвы показывают, что для них кажется не столь актуальной вторая волна коронавируса (40%), однако они в большей мере обеспокоены мировым спадом экономики (63%) и снижением доверия потребителей (50%). BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: профсоюзы, повышение, минималка, работодатели География: Литва — статья прочитана 78 раз Комментарии