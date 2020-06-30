Литва и Германия подпишут соглашение о временном пребывании военных в другой стране 🔊 Воспроизвести



Литва и Германия подпишут соглашение о временном пребывании военных на территории друг друга, сообщило в понедельник Министерство обороны.



По информации ведомства, соглашение во вторник в Министерстве обороны подпишут вице-министр Витаутас Умбрасас и посол Германии в Литве Маттиас П. Сонн.



"Германия является основным нашим союзником и краеугольным гарантом стабильности и безопасности в Европе. Проходящие уже длительное время сотрудничество Литвы и Германии в оборонной сфере в последние года особенно выросло в большинстве сфер, включая закупки, учения, международные миссии и операции, инициативы по подготовке и сдерживанию, поэтому подписание этого соглашения еще больше укрепит твердое партнерство Литвы и Германии", – цитируются в пресс-релизе слова В. Умбрасаса. Литва и Германия подпишут соглашение о временном пребывании военных на территории друг друга, сообщило в понедельник Министерство обороны.По информации ведомства, соглашение во вторник в Министерстве обороны подпишут вице-министр Витаутас Умбрасас и посол Германии в Литве Маттиас П. Сонн."Германия является основным нашим союзником и краеугольным гарантом стабильности и безопасности в Европе. Проходящие уже длительное время сотрудничество Литвы и Германии в оборонной сфере в последние года особенно выросло в большинстве сфер, включая закупки, учения, международные миссии и операции, инициативы по подготовке и сдерживанию, поэтому подписание этого соглашения еще больше укрепит твердое партнерство Литвы и Германии", – цитируются в пресс-релизе слова В. Умбрасаса. Вице-министр утверждает, что такое соглашение не только повышает взаимодействие армий Литвы и Германии, но и вносит значительный вклад в повышение безопасности в Балтийском регионе.



Это соглашение установит условия пребывания вооруженных сил стран на территории друг друга, даст основания для установления новых правил, касающихся количества военных и сроков пребывания.



Также этот документ установит требования в сферах охраны природы, использования телекоммуникаций, гуманитарной помощи, поиска и спасения, отрегулирует прочие вопросы.



По информации Минобороны, подписание этого документа инициировала Германия.



Соглашение вступит в силу после ратификации в сейме.



До сих пор соглашение такого уровня у Литвы было только с Соединенными Штатами Америки.



Германия возглавляет и направляет наибольшее число военных в дислоцированную в целях сдерживания в 2017 году в Рукле боевую группу Сил передового базирования НАТО, а Бригада мотопехоты Литвы причислена к одной из дивизий германской армии.



Литва и Германия также сотрудничают в закупках новых вооружений и модернизации старых. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Германия, нато, договор, Европа, военные, базы География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии