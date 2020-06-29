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За Лукишской площадью в Вильнюсе закреплен мемориальный статус



В понедельник сейм Литвы принял закон, в котором закрепляется, что площадь Лукишкес в Вильнюсе является основной репрезентативной площадью Литовского государства с монументом Витису (витязь, преследующий всадник, является гербом Литвы).

За этот проект проголосовали 78 членов сейма, "против" были 11, четверо воздержались. Закон принят в качестве реакции на решение мэрии литовской столицы, оборудовавшей на площади пляж.

Согласно закону, мемориальные акценты Площади Лукишкес должны отражать борьбу Литвы за независимость и память о погибших в ней, увековечить место казни участников восстания 1863–1864 годов и памяти о них.

В документе предусматривается, что использование площади не может противоречить общественному порядку и высокой морали.
В последний момент была одобрена поправка группы депутатов о том, что основным акцентом репрезентативной площади должен быть монумент, изображающий Витиса, с мемориалом погибших за свободу Литвы.

Часть политиков считает, что оборудование пляжа на этой площади демонстрирует неуважение к памяти о борцах за свободу, а решение выбрать это место для пляжа критиковал и президент Гитанас Науседа.

Мэр Вильнюса пояснял, что площадь у центрального проспекта Гедиминаса оборудована для того, чтобы можно было радоваться завоеванной свободе.

Госкомиссии по культурному наследию на этой неделе также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением.
BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: сейм, площадь, мэрия, пляж
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 29 июня, 16:30

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