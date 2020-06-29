За Лукишской площадью в Вильнюсе закреплен мемориальный статус 🔊 Воспроизвести



В понедельник сейм Литвы принял закон, в котором закрепляется, что площадь Лукишкес в Вильнюсе является основной репрезентативной площадью Литовского государства с монументом Витису (витязь, преследующий всадник, является гербом Литвы).



За этот проект проголосовали 78 членов сейма, "против" были 11, четверо воздержались. Закон принят в качестве реакции на решение мэрии литовской столицы, оборудовавшей на площади пляж.



Согласно закону, мемориальные акценты Площади Лукишкес должны отражать борьбу Литвы за независимость и память о погибших в ней, увековечить место казни участников восстания 1863–1864 годов и памяти о них.



В документе предусматривается, что использование площади не может противоречить общественному порядку и высокой морали. В понедельник сейм Литвы принял закон, в котором закрепляется, что площадь Лукишкес в Вильнюсе является основной репрезентативной площадью Литовского государства с монументом Витису (витязь, преследующий всадник, является гербом Литвы).За этот проект проголосовали 78 членов сейма, "против" были 11, четверо воздержались. Закон принят в качестве реакции на решение мэрии литовской столицы, оборудовавшей на площади пляж.Согласно закону, мемориальные акценты Площади Лукишкес должны отражать борьбу Литвы за независимость и память о погибших в ней, увековечить место казни участников восстания 1863–1864 годов и памяти о них.В документе предусматривается, что использование площади не может противоречить общественному порядку и высокой морали. В последний момент была одобрена поправка группы депутатов о том, что основным акцентом репрезентативной площади должен быть монумент, изображающий Витиса, с мемориалом погибших за свободу Литвы.



Часть политиков считает, что оборудование пляжа на этой площади демонстрирует неуважение к памяти о борцах за свободу, а решение выбрать это место для пляжа критиковал и президент Гитанас Науседа.



Мэр Вильнюса пояснял, что площадь у центрального проспекта Гедиминаса оборудована для того, чтобы можно было радоваться завоеванной свободе.



Госкомиссии по культурному наследию на этой неделе также заявила, что пляж, оборудованный на площади, не согласуется с ее историческим и мемориальным значением. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: сейм, площадь, мэрия, пляж География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 108 раз Комментарии