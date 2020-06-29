Чемпионат мира по футзалу в Литве: всё заново 🔊 Воспроизвести Фото: lff.lt







После недавнего заседания Совета ФИФА было принято решение изменить название Кубка мира ФИФА по футзалу (мини-футболу).



Чемпионат мира по футзалу FIFA, который, как известно, должен был состояться этой осенью в Литве, назывался до этого «Чемпионат мира по футзалу FIFA 2020» (FIFA Futsal World Cup 2020™), но во время совещания в ФИФА было решено сменить его на «Чемпионат мира по футзалу FIFA 2021» (FIFA Futsal World Cup 2021™).



Так что в истории мирового футзала имя Литвы уже точно будет вписано не одной строчкой.



«Такие изменения являются символическими и не влияют на общее событие или его имидж. Нет никаких сомнений в том, что пандемия нарушит многолетний цикл организации мировых чемпионатов, но мы верим, что такие решения (о переносе турнира – прим. «Обзора») принимаются для защиты друг друга и обеспечения максимальной безопасности. С другой стороны, дополнительный год позволит нам ещё лучше подготовиться к крупнейшему спортивному событию в истории Литвы», - сказал генеральный секретарь Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс. Чемпионат мира по футзалу FIFA, который, как известно, должен был состояться этой осенью в Литве, назывался до этого «Чемпионат мира по футзалу FIFA 2020» (FIFA Futsal World Cup 2020™), но во время совещания в ФИФА было решено сменить его на «Чемпионат мира по футзалу FIFA 2021» (FIFA Futsal World Cup 2021™).Так что в истории мирового футзала имя Литвы уже точно будет вписано не одной строчкой.«Такие изменения являются символическими и не влияют на общее событие или его имидж. Нет никаких сомнений в том, что пандемия нарушит многолетний цикл организации мировых чемпионатов, но мы верим, что такие решения (о переносе турнира – прим. «Обзора») принимаются для защиты друг друга и обеспечения максимальной безопасности. С другой стороны, дополнительный год позволит нам ещё лучше подготовиться к крупнейшему спортивному событию в истории Литвы», - сказал генеральный секретарь Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс.



Следует напомнить, что на основе рекомендаций Рабочей группы по COVID-19 Конфедераций ФИФА Совет ФИФА принял решение о переносе предстоящего чемпионата мира по футзалу на 2021 года.



Турнир пройдёт в тех же городах Литвы, как и планировалось ранее – в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.



Стоит также обратить внимание на то, что недавно были изменены К слову, это решение ФИФА означает также, что ЛФФ, подготовившая некоторое количество сувениров с символикой турнира теперь уж точно будет вынуждена всё делать заново.Следует напомнить, что на основе рекомендаций Рабочей группы по COVID-19 Конфедераций ФИФА Совет ФИФА принял решение о переносе предстоящего чемпионата мира по футзалу на 2021 года.Турнир пройдёт в тех же городах Литвы, как и планировалось ранее – в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.Стоит также обратить внимание на то, что недавно были изменены некоторые правила футзала. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Чемпионат мира по футзалу — статья прочитана 74 раза Комментарии