Их миссия - выжить! 🔊 Воспроизвести GPI представляет



С 10 июля в кинотеатрах всех поклонников фильмов в стиле экшен ожидает военный триллер с мощным эмоциональным зарядом – „Форпост“.



Это экранизация знаменитой одноименной книги американского писателя Джейка Таппера (Jacke Tapper) – „Форпост - несказанная смелость Америки“, ошеломляющая реальная история о смелости, безумной стратегии и поразившем сердца кровавом сражении. Это битва, вошедшая в историю США, повествование которой потребовало объединения сил сыновей легендарных личностей из индустрии кино и развлечений - Майло Гибсон (Мэл Гибсон), Скотт Иствуд (Клинт Иствуд) и Джеймс Джаггер (Мик Джаггер). Также в картине можно будет увидеть знаменитого Орландо Блума.



Основанная на реальных фактах картина перенесет зрителей в афганский город Камдеш, где в 2009 г. произошло самое кровавое сражение между американскими бойцами и воинами Талибана. Это экранизация знаменитой одноименной книги американского писателя Джейка Таппера (Jacke Tapper) – „Форпост - несказанная смелость Америки“, ошеломляющая реальная история о смелости, безумной стратегии и поразившем сердца кровавом сражении. Это битва, вошедшая в историю США, повествование которой потребовало объединения сил сыновей легендарных личностей из индустрии кино и развлечений - Майло Гибсон (Мэл Гибсон), Скотт Иствуд (Клинт Иствуд) и Джеймс Джаггер (Мик Джаггер). Также в картине можно будет увидеть знаменитого Орландо Блума.Основанная на реальных фактах картина перенесет зрителей в афганский город Камдеш, где в 2009 г. произошло самое кровавое сражение между американскими бойцами и воинами Талибана. 54-ем американским солдатам, принимавшим участие в безумной военной атаке талибов в Камдеше, 3 октября 2009 г. запомнится на всю жизнь. В отдаленном горном регионе Афганистана, ночью заняв позиции на горных склонах, талибы организовали засаду для американских солдат с военной базы „Combat outpost Keating“. На рассвете интенсивный град свинца минометов и гранат накрыл расположенный на склоне военный лагерь американцев. Около 300 талибов напали на 54-х американских и 2-х латышских солдат. С началом атаки на рассвете почти сразу был захвачен наблюдательный пункт, а на 48-ой минуте периметр поста лагеря „Keating“ был прорван в 3-х местах.



Абсолютный дисбаланс сил и военной техники лишь ненадолго выбил из равновесия американских солдат. Военные стратеги лагеря – лейтенант Китинг (акт. Орландо Блум) и сержант К.Ромеша (акт. Скотт Иствуд) вместе с отрядом обязаны сгруппировать силы и в неповрежденных укрытиях вести круговую оборону и контратаку... Нет времени ждать помощи… Теперь у них лишь одна цель – выжить...







ФОРПОСТ („The Outpost“)



ПРЕМЬЕРА В ЛИТВЕ: 2020 07 10



РЕВИССЕР: Rod Lurie



АКТЕРЫ: Орландо Блум („Карибские пираты. Месть Салазара“; „Ромео и Джульетта“, „Три мушкетера“); Скотт Иствуд („Форсаж“, „Чикаго в огне“, „Овердрайв“); Калеб Лэндри Джонс („Твин Пикс“); Майло Гибсон („Ураган“), Двеймс Джаггер и др.



СТРАНА: США



ЖАНР: триллер, драма, экшен



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