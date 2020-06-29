И снова – туман!

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Возобновившийся недавно чемпионат России по футболу снова оказался под угрозой ухода на карантин.



Две недели назад две команды – «Ростов» и «Динамо» - заявили о заболевших коронавирусом в их составе, а в конце прошлой недели к ним присоединился и «Оренбург».



Но пока никто из руководителей российского футбола не говорит о необходимости решить, стоит ли и дальше продолжать чемпионат.



Чемпионат России по футболу



24-й тур



«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» — 1:1 (голы: Глушаков, 33 - Бурмистров, 45+1).



«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (Дзюба, 64 — с пен., 70, с пенальти - Глушенков, 44).



«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 0:0. Две недели назад две команды – «Ростов» и «Динамо» - заявили о заболевших коронавирусом в их составе, а в конце прошлой недели к ним присоединился и «Оренбург».Но пока никто из руководителей российского футбола не говорит о необходимости решить, стоит ли и дальше продолжать чемпионат.«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» — 1:1 (голы: Глушаков, 33 - Бурмистров, 45+1).«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:1 (Дзюба, 64 — с пен., 70, с пенальти - Глушенков, 44).«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 0:0. «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (Ал.Миранчук, 23, 29 — с пен.).



«Динамо» (Москва) - ЦСКА (Москва) — 0:0. Удаление: Бийол, 90+2 – ЦСКА.



«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (Мамаев, 1, Ионов, 17 - Луценко, 58). Удаление: Прошляков, 90+5 – «Ростов».



«Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов» - 2:1 (Бикфалви, 20 — с пен., 70 - Костюков, 68).



Матч «Оренбург» - «Краснодар» не состоялся из-за вспышки коронавируса у команды хозяев, которые не смогли даже выставить, как «Ростов» туром ранее, молодёжный состав. Ожидается, что «Оренбургу» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3.







Бомбардиры: 1. А.Дзюба («Зенит») – 15 голов, 2-4. А.Соболев («Крылья Советов»/«Спартак»), Э.Шомуродов («Ростов»), Е.Луценко («Арсенал») – по 11 голов.



Положение команд: 1. «Зенит» - 56 очков (разница мячей: 50-11), 2. «Локомотив» - 47 (35-25), 3. «Ростов» - 41 (42-45), 4. «Краснодар» – 41 очко после 22 матчей (36-22), 5. ЦСКА - 37 (29-26), 6. «Спартак» - 32 (27-25), 7. «Динамо» - 31 (20-25), 8. «Уфа» - 31 (18-20), 9. «Арсенал» - 28 (28-32), 10. «Урал» - 28 (29-44), 11. «Сочи» - 28 (37-30), 12. «Рубин» - 26 (14-25), 13. «Тамбов» - 25 (28-31), 14. «Ахмат» - 24 (21-32), 15. «Оренбург» - 23 очка после 23 матчей (26-37), 16. «Крылья Советов» - 22 (25-35).







В 25-м туре, который запланирован на 30 июня - 1 июля, встречаются: «Локомотив» - «Крылья Советов», ЦСКА - «Спартак», «Уфа» - «Рубин», «Оренбург» - «Урал», «Тамбов» - «Зенит», «Арсенал» - «Ахмат», «Ростов» -«Краснодар», «Сочи» - «Динамо».



Инф. «Обзора» Категории: спорт, в России Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 159 раз Комментарии