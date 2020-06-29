Департамент статистики: Подешевевшие овощи и топливо замедлили рост инфляции в Литве 🔊 Воспроизвести



Департамент статистики подсчитал, что в Литве в июне, по предварительным оценкам, инфляция была 0,4%, и экономист компании SME Finance Александр Изгородин говорит, что подешевение овощей и горючего (из-за снидения цен на нефть) замедлило рост инфляции в стране.



"Из-за коронавируса цена на нефть сильно упала и из-за этого подешевело горючее, это оказало самое существенное влияние на замедление темпов инфляции. Также в отдельных сегментах продуктов питания мы видим довольно заметное снижение цен, прежде всего это овощи", - сказал А. Изгородин BNS.



По его словам, цены на овощи тоже обусловлены пандемией коронавируса - из-за того, что весной закрылись гостиницы и рестораны в Литве, спрос на овощи упал, поэтому продукцию стараются сбыть дешевле. А. Изгородин также отмечает, что овощи могут поступать из-за рубежа, например, из Польши, где по причине карантина тоже упал спрос на них, в результате чего конкуренция цен сильно обострилась. Департамент статистики подсчитал, что в Литве в июне, по предварительным оценкам, инфляция была 0,4%, и экономист компании SME Finance Александр Изгородин говорит, что подешевение овощей и горючего (из-за снидения цен на нефть) замедлило рост инфляции в стране."Из-за коронавируса цена на нефть сильно упала и из-за этого подешевело горючее, это оказало самое существенное влияние на замедление темпов инфляции. Также в отдельных сегментах продуктов питания мы видим довольно заметное снижение цен, прежде всего это овощи", - сказал А. Изгородин BNS.По его словам, цены на овощи тоже обусловлены пандемией коронавируса - из-за того, что весной закрылись гостиницы и рестораны в Литве, спрос на овощи упал, поэтому продукцию стараются сбыть дешевле. А. Изгородин также отмечает, что овощи могут поступать из-за рубежа, например, из Польши, где по причине карантина тоже упал спрос на них, в результате чего конкуренция цен сильно обострилась. И все же он говорит, что небольшая инфляция - опасное явление для экономики Литвы, который может снизить внутреннее потребление.



"Тот факт, что у нас небольшая инфляция - и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо потому, что нет давления на покупательную способность населения, но плохо, так как дефляция и ее вероятность - совершенно неблагоприятный момент, с которым может столкнуться литовская экономика. Может быть так, что начнется снижение цен, люди перестанут потреблять, потому что будут ждать, что цены будут снижаться, тогда предприниматели продолжать снижать цены, но люди не будут потреблять в ожидании дальнейшего снижения цен", - сказал экономист.



По его словам, на нормальном уровне годовая инфляция должна быть примерно 2%.



Согласованная предварительная годовая инфляция (в июне по сравнению с июнем 2019 года) была 0,8%, сообщил Департамент статистики на основании неокончательных данных. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: статистика, инфляция География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии