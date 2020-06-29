За сутки подтвержден один случай коронавируса, общее число - 1816 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1816, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 216 человек, выздоровело 1512 человек, 63 человека находятся в изоляции.



От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 26 завозных случаев.



За сутки проверено 1629 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 418 тыс. 368. За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1816, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.Сейчас в Литве больны коронавирусом 216 человек, выздоровело 1512 человек, 63 человека находятся в изоляции.От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 26 завозных случаев.За сутки проверено 1629 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 418 тыс. 368. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии