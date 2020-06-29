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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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За сутки подтвержден один случай коронавируса, общее число - 1816
За минувшие сутки в Литве подтвержден один новый случай заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1816, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 216 человек, выздоровело 1512 человек, 63 человека находятся в изоляции.
От коронавируса скончались 78 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 26 завозных случаев.
За сутки проверено 1629 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 418 тыс. 368.
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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