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В Клайпедский порт пришли три германских военных корабля



На этой неделе проходит визит в Клайпеду трех военных кораблей Германии – FGS Main, FGS Oste и подводной лодки U-34.

Это визит вежливости ВМС Германии в Литву, сообщило Министерство обороны.

Корабли пришли в Клайпеду в понедельник. Их командование посетит мэрию портового горда, встретится с командованием ВМС Литвы и т. д.

Офицеры ВМС Германии также посетят Куршскую косу.

Такие военно-морские визиты в Литву проводятся несколько раз в год.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: нато, Европа, Балтика, корабли, базы
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 29 июня, 13:20

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