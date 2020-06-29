В Клайпедский порт пришли три германских военных корабля 🔊 Воспроизвести



На этой неделе проходит визит в Клайпеду трех военных кораблей Германии – FGS Main, FGS Oste и подводной лодки U-34.



Это визит вежливости ВМС Германии в Литву, сообщило Министерство обороны.



Корабли пришли в Клайпеду в понедельник. Их командование посетит мэрию портового горда, встретится с командованием ВМС Литвы и т. д.



Офицеры ВМС Германии также посетят Куршскую косу.



Такие военно-морские визиты в Литву проводятся несколько раз в год. На этой неделе проходит визит в Клайпеду трех военных кораблей Германии – FGS Main, FGS Oste и подводной лодки U-34.Это визит вежливости ВМС Германии в Литву, сообщило Министерство обороны.Корабли пришли в Клайпеду в понедельник. Их командование посетит мэрию портового горда, встретится с командованием ВМС Литвы и т. д.Офицеры ВМС Германии также посетят Куршскую косу.Такие военно-морские визиты в Литву проводятся несколько раз в год. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: нато, Европа, Балтика, корабли, базы География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 176 раз Комментарии