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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Клайпедский порт пришли три германских военных корабля
На этой неделе проходит визит в Клайпеду трех военных кораблей Германии – FGS Main, FGS Oste и подводной лодки U-34.
Это визит вежливости ВМС Германии в Литву, сообщило Министерство обороны.
Корабли пришли в Клайпеду в понедельник. Их командование посетит мэрию портового горда, встретится с командованием ВМС Литвы и т. д.
Офицеры ВМС Германии также посетят Куршскую косу.
Такие военно-морские визиты в Литву проводятся несколько раз в год.
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