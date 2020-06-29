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АЭС: на одну меньше. Новости от FITZROY на 29 июня

Arnd Wiegmann | Reuters


Франция закрывает свою старейшую АЭС

“Уханьская пневмония” на самом деле — барселонская?

В Норвегии нашли уникальное наследие викингов

“Белый” и “светлый” стали ненормативной лексикой

У Air France больше нет самого большого самолёта в мире

Падение с высоты 200 метров — и ни одного перелома

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 29 июня, 09:07

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