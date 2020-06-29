АЭС: на одну меньше. Новости от FITZROY на 29 июня

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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Падение с высоты 200 метров — и ни одного перелома
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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