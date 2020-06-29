АЭС: на одну меньше. Новости от FITZROY на 29 июня 🔊 Воспроизвести Arnd Wiegmann | Reuters



Франция закрывает свою старейшую АЭС



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В Норвегии нашли уникальное наследие викингов



“Белый” и “светлый” стали ненормативной лексикой



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Падение с высоты 200 метров — и ни одного перелома



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