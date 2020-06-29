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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Встреча послов Литвы в этом году пройдет в удаленном режиме
В понедельник начинается встреча глав дипломатических представительств Литвы, консульских учреждений и представительств страны при международных организациях, которая в этом году впервые будет проходить в удаленном режиме, сообщает МИД.
"В этом году первый и, надеюсь, последний раз в истории съехд будет проводиться в удаленном режиме. Пандемия меняет реальность, а мы способны быстро к ней приспосабливаться. В удаленных встречах будут участвовать дипломаты из 61 диппредставительства Литвы", - сказал для пресс-релиза министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Съезд будет проходить три дня. Состоятся видеоконференции его участников с президентом Гитанасом Науседой, председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, премьером Саулюсом Сквернялисом и министром ИД Л. Линкявичюсом.
Также предстоит стратегическая дискуссия о том, как Литве выйти из пандемического кризиса более сильной, в которой примет участие исполнительный вице-председатель ЕК Маргрет Вестагер.
Во время этой традиционной ежегодной встречи будут обсуждаться внешнеполитические приоритеты и важнейшие задачи для дипломатической службы, вызовы для страны и ее безопасности, а также эономические шаги по восстановлению после пандемии COVID-19, деятельность Литвы в Евросоюзе и НАТО и др.
География: Литва
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