Встреча послов Литвы в этом году пройдет в удаленном режиме 🔊 Воспроизвести



В понедельник начинается встреча глав дипломатических представительств Литвы, консульских учреждений и представительств страны при международных организациях, которая в этом году впервые будет проходить в удаленном режиме, сообщает МИД.



"В этом году первый и, надеюсь, последний раз в истории съехд будет проводиться в удаленном режиме. Пандемия меняет реальность, а мы способны быстро к ней приспосабливаться. В удаленных встречах будут участвовать дипломаты из 61 диппредставительства Литвы", - сказал для пресс-релиза министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



Съезд будет проходить три дня. Состоятся видеоконференции его участников с президентом Гитанасом Науседой, председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, премьером Саулюсом Сквернялисом и министром ИД Л. Линкявичюсом.



Также предстоит стратегическая дискуссия о том, как Литве выйти из пандемического кризиса более сильной, в которой примет участие исполнительный вице-председатель ЕК Маргрет Вестагер.



Во время этой традиционной ежегодной встречи будут обсуждаться внешнеполитические приоритеты и важнейшие задачи для дипломатической службы, вызовы для страны и ее безопасности, а также эономические шаги по восстановлению после пандемии COVID-19, деятельность Литвы в Евросоюзе и НАТО и др. В понедельник начинается встреча глав дипломатических представительств Литвы, консульских учреждений и представительств страны при международных организациях, которая в этом году впервые будет проходить в удаленном режиме, сообщает МИД."В этом году первый и, надеюсь, последний раз в истории съехд будет проводиться в удаленном режиме. Пандемия меняет реальность, а мы способны быстро к ней приспосабливаться. В удаленных встречах будут участвовать дипломаты из 61 диппредставительства Литвы", - сказал для пресс-релиза министр иностранных дел Линас Линкявичюс.Съезд будет проходить три дня. Состоятся видеоконференции его участников с президентом Гитанасом Науседой, председателем сейма Викторасом Пранцкетисом, премьером Саулюсом Сквернялисом и министром ИД Л. Линкявичюсом.Также предстоит стратегическая дискуссия о том, как Литве выйти из пандемического кризиса более сильной, в которой примет участие исполнительный вице-председатель ЕК Маргрет Вестагер.Во время этой традиционной ежегодной встречи будут обсуждаться внешнеполитические приоритеты и важнейшие задачи для дипломатической службы, вызовы для страны и ее безопасности, а также эономические шаги по восстановлению после пандемии COVID-19, деятельность Литвы в Евросоюзе и НАТО и др. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: встреча, МИД, дипломаты География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии