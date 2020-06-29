Г. Науседа просит ЕК помочь договориться с Латвией о бойкоте электроэнергии с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что обратился к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посредничать в поисках странами Балтии соглашения о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС).



"Над этим мы работаем, не особенно афишируя, стараюсь вовлечь и мы уже договорились с президентом ЕК, что она станет своего рода модератором всего этого процесса, потому что наши двусторонние отношения пока не дают того результата, которого мы ожидали", - сказал Г. Науседа в воскресенье в программе 24/7 телеканала Lietuvos rytas.



По его словам, сейчас идет работа над проектом будущего соглашения.



"Для этого остается представить текст, который могли бы рассмотреть все стороны, получить оценку ЕК, и тогда мы констатировали бы, удается достичь соглашения или нет", - сказал президент. Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что обратился к председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посредничать в поисках странами Балтии соглашения о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС)."Над этим мы работаем, не особенно афишируя, стараюсь вовлечь и мы уже договорились с президентом ЕК, что она станет своего рода модератором всего этого процесса, потому что наши двусторонние отношения пока не дают того результата, которого мы ожидали", - сказал Г. Науседа в воскресенье в программе 24/7 телеканала Lietuvos rytas.По его словам, сейчас идет работа над проектом будущего соглашения."Для этого остается представить текст, который могли бы рассмотреть все стороны, получить оценку ЕК, и тогда мы констатировали бы, удается достичь соглашения или нет", - сказал президент. По его словам, перенос вопроса на уровень Евросоюза (ЕС) дает больше возможностей его решить.



"Я призываю всех людей доброй воли поддержать нас на этом пути и надеяться, что удастся достичь того, что Латвия изменит свою установку, удастся достичь этого общего соглашения между Польшей и странами Балтии, чтобы все эти государства отказались покупать электроэнергию, вырабатываемую на небезопасных АЭС за пределами ЕС", - сказал Г. Науседа.



В минувший четверг литовский президент не поехал на традиционный саммит Балтийских стран, потому что пока не удалось достичь трехстороннего соглашения по обновленной методике торговли электроэнергией с третьими странами.



Сейчас Литва ведет переговоры с Латвией и Эстонией о торговле электроэнергией с третьими странами, однако поскольку у Латвии есть возражения, пока не удается договориться о солидарном бойкоте тремя странами электроэнергии с БелАЭС.



Пока Литва пытается найти компромисс с латышами и эстонцами, внутри страны продолжаются споры о проекте соглашения трех Балтийских стран. Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что страна должна четко определить свои интересы и отстаивать их в ЕК, а президент Г. Науседа призвал министров иностранных дел и энергетики согласовать позиции, чтобы Литва была "как один кулак".



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас предложил кабмину подписать соглашение, по которому обе соседние страны не брали обязательство не покупать электроэнергию с БелАЭС, но поддержали бы такие намерения Литвы. Однако против такого варианта выступил глава МИД Линас Линкявичюс, призывающий вести переговоры о том, чтобы все три страны не покупали электричество с БелАЭС.



Ж. Вайчюнас говорит, что проект соглашения предусматривает систему гарантий происхождения электричества, а также плату за импорт, но не обязывает Латвию не покупать белорусское электричество. По его словам, такого соглашения было бы достаточно для проведения в жизнь так называемого "антиостровецкого" законы Литвы (БелАЭС строится в городе Островец - ред.).



Литва - самый строгий критик БелАЭС, страна готова бойкотировать попадание электроэнергии с этой станции на рынок. Минск отклоняет критику Вильнюса относительно опасности от БелАЭС. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, ЕК, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 186 раз Комментарии