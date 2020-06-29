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Экзитпол выборов президента Польши: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур выборов президента

Reuters


Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов.

Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на данные экзитпола, проведённого социологической лабораторией Ipsos.

Согласно имеющимся данным, Дуда в первом туре набирает 41,8% голосов, а Тшасковский — 30,4%.

Второй тур выборов президента пройдёт в Польше 12 июля.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты
География: Польша
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добавлена вчера, 28 июня, 23:08

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