Экзитпол выборов президента Польши: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур выборов президента 🔊 Воспроизвести Reuters



Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов.



Об этом сообщает РИА Новости и



Согласно имеющимся данным, Дуда в первом туре набирает 41,8% голосов, а Тшасковский — 30,4%.



Второй тур выборов президента пройдёт в Польше 12 июля. Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов.Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на данные экзитпола, проведённого социологической лабораторией Ipsos.Согласно имеющимся данным, Дуда в первом туре набирает 41,8% голосов, а Тшасковский — 30,4%.Второй тур выборов президента пройдёт в Польше 12 июля. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты География: Польша — статья прочитана 170 раз Комментарии