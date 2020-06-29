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LOreal уберет из описания своей косметики слова белая и светлая
Французская компания L'Oreal уберет из описания своей косметики для ухода за кожей слова "белая" и "светлая", передает агентство Рейтер и РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании.
Ранее аналогичное решение приняла компания Unilever. А американская компания Johnson & Johnson вовсе прекратила продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока.
"L'Oreal Group понимает оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи, и приняла решение убрать слова белый/отбеливающий, светлый/осветляющий со всей продукции", - говорится в заявлении компании.
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал
Комментарии
Солдат
29 июня, 19:17
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Толерастия ещё один вид уничтожения человечества.
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