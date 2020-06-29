LOreal уберет из описания своей косметики слова белая и светлая 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Вяткин



Французская компания L'Oreal уберет из описания своей косметики для ухода за кожей слова "белая" и "светлая", передает агентство Рейтер и



Ранее аналогичное решение приняла компания Unilever. А американская компания Johnson & Johnson вовсе прекратила продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока.



"L'Oreal Group понимает оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи, и приняла решение убрать слова белый/отбеливающий, светлый/осветляющий со всей продукции", - говорится в заявлении компании.



Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни. Французская компания L'Oreal уберет из описания своей косметики для ухода за кожей слова "белая" и "светлая", передает агентство Рейтер и РИА Новости со ссылкой на заявление представителя компании.Ранее аналогичное решение приняла компания Unilever. А американская компания Johnson & Johnson вовсе прекратила продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока."L'Oreal Group понимает оправданную обеспокоенность по поводу слов, используемых для описания продукции для выравнивания тона кожи, и приняла решение убрать слова белый/отбеливающий, светлый/осветляющий со всей продукции", - говорится в заявлении компании.Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма". Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было "основано на расовом стереотипе", и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: расизм, США, запрет, протесты, парфюмерия, L'Oreal — статья прочитана 145 раз Комментарии