Белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей в Симпсонах 🔊 Воспроизвести TCFFC Image caption Персонаж по имени Апу появился в 8 эпизоде 1 сезона, вышедшего в эфир в 1990 году



Американский мульсериал "Симпсоны" больше не будет использовать белых актеров для озвучивания персонажей другой расовой принадлежности, заявили его создатели, сообщает



Они неоднократно подвергались критике за то, что белый актер Хэнк Азария озвучивал второстепенный персонаж по имени Апу - американского индийца, который владеет минимаркетом. Американский мульсериал "Симпсоны" больше не будет использовать белых актеров для озвучивания персонажей другой расовой принадлежности, заявили его создатели, сообщает ВВС Они неоднократно подвергались критике за то, что белый актер Хэнк Азария озвучивал второстепенный персонаж по имени Апу - американского индийца, который владеет минимаркетом.



С конца мая по всему миру проходят акции протеста под лозунгом Black Lives Matter в связи с трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.



Индустрия шоу-бизнеса в последнее время попала под огонь критики за то, что представители этнических меньшинств в недостаточной мере представлены на экране.



GC IMAGES



Между тем сам Хэнк Азария, который в сериале озвучивает целый ряд персонажей, еще в январе 2020 года заявил, что перестанет озвучивать Апу.



"Мы пришли к этому решению сообща... Все мы с ним согласны. Все мы верим, что так будет лучше," - говорил он тогда.



Создателей мультсериала, в частности, критиковали за то, как они изобразили Апу и его ярко выраженный индийский акцент.



Азария тогда заявил, что "в личном и профессиональном плане ему очень обидно, что кто-то из-за Апу почувствовал себя изгоем".



Некоторые другие белые актеры, в частности, Майк Генри и Кристен Белл, сделали схожие заявления об отказе от озвучки ролей персонажей с другим цветом кожи.



Генри в течение 20 лет озвучивал чернокожего Кливленда Брауна, одного из героев мультсериала "Гриффины".



"Я люблю этого героя, но людей с другим цветом кожи должны изображать люди с другим цветом кожи", - написал актер в "Твитере".



Кристен Белл, которая озвучивала роль мультипликационной девочки-мулатки Молли из сериала "Центральный парк", признала, что это было признаком "недостатка знаний и осведомленности".



"Выбор на роль персонажа смешанной расы белой актрисы дискредитирует особенности, присущие представителям межрасовых браков и чернокожей Америки", - сказала Белл. "В дальнейшем в [сериале] "Симпсоны" белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей", - говорится в заявлении.С конца мая по всему миру проходят акции протеста под лозунгом Black Lives Matter в связи с трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.Индустрия шоу-бизнеса в последнее время попала под огонь критики за то, что представители этнических меньшинств в недостаточной мере представлены на экране.Между тем сам Хэнк Азария, который в сериале озвучивает целый ряд персонажей, еще в январе 2020 года заявил, что перестанет озвучивать Апу."Мы пришли к этому решению сообща... Все мы с ним согласны. Все мы верим, что так будет лучше," - говорил он тогда.Создателей мультсериала, в частности, критиковали за то, как они изобразили Апу и его ярко выраженный индийский акцент.Азария тогда заявил, что "в личном и профессиональном плане ему очень обидно, что кто-то из-за Апу почувствовал себя изгоем".Некоторые другие белые актеры, в частности, Майк Генри и Кристен Белл, сделали схожие заявления об отказе от озвучки ролей персонажей с другим цветом кожи.Генри в течение 20 лет озвучивал чернокожего Кливленда Брауна, одного из героев мультсериала "Гриффины"."Я люблю этого героя, но людей с другим цветом кожи должны изображать люди с другим цветом кожи", - написал актер в "Твитере".Кристен Белл, которая озвучивала роль мультипликационной девочки-мулатки Молли из сериала "Центральный парк", признала, что это было признаком "недостатка знаний и осведомленности"."Выбор на роль персонажа смешанной расы белой актрисы дискредитирует особенности, присущие представителям межрасовых браков и чернокожей Америки", - сказала Белл. bbc.com Категории: общество, культура, в мире, история Ключевые слова: расизм, США, актеры, мультфильм, протесты — статья прочитана 94 раза Комментарии