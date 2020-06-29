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Глава МИД ФРГ не исключил, что внутри ЕС вновь придется закрывать границы



Как отметил Хайко Маас, это произойдет, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других, сообщает ТАСС.

Вторая волна пандемии COVID-19 может спровоцировать повторное закрытие границ внутри Европейского союза и Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA, которое опубликовано в субботу.

"Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других", - сказал он.

В середине марта европейские страны в одностороннем порядке запретили туристические поездки. По словам Мааса, в случае второй волны пандемии такое решение будет приниматься в ЕС коллегиально.

Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
ТАСС
Категории: общество, здоровье, в Европе
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 29 июня, 17:00

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