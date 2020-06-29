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Глава МИД ФРГ не исключил, что внутри ЕС вновь придется закрывать границы
Как отметил Хайко Маас, это произойдет, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других, сообщает ТАСС.
Вторая волна пандемии COVID-19 может спровоцировать повторное закрытие границ внутри Европейского союза и Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA, которое опубликовано в субботу.
"Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других", - сказал он.
В середине марта европейские страны в одностороннем порядке запретили туристические поездки. По словам Мааса, в случае второй волны пандемии такое решение будет приниматься в ЕС коллегиально.
Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
ТАСС
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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