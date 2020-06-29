Глава МИД ФРГ не исключил, что внутри ЕС вновь придется закрывать границы 🔊 Воспроизвести



Как отметил Хайко Маас, это произойдет, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других, сообщает



Вторая волна пандемии COVID-19 может спровоцировать повторное закрытие границ внутри Европейского союза и Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA, которое опубликовано в субботу.



"Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других", - сказал он.



В середине марта европейские страны в одностороннем порядке запретили туристические поездки. По словам Мааса, в случае второй волны пандемии такое решение будет приниматься в ЕС коллегиально.



Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня.



Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Как отметил Хайко Маас, это произойдет, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других, сообщает ТАСС Вторая волна пандемии COVID-19 может спровоцировать повторное закрытие границ внутри Европейского союза и Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству DPA, которое опубликовано в субботу."Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других", - сказал он.В середине марта европейские страны в одностороннем порядке запретили туристические поездки. По словам Мааса, в случае второй волны пандемии такое решение будет приниматься в ЕС коллегиально.Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня.Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. ТАСС Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 66 раз Комментарии