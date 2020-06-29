В штате Миссисипи могут поменять флаг из-за символики Конфедерации 🔊 Воспроизвести Reuters



В американском штате Миссисипи могут поменять флаг из-за присутствующей на нём символики Конфедерации южных штатов, сообщает



Как сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Тейт Ривз, он готов подписать законопроект о замене флага.



«Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его», — указал он.



Ранее губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия. В американском штате Миссисипи могут поменять флаг из-за присутствующей на нём символики Конфедерации южных штатов, сообщает RT Как сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Тейт Ривз, он готов подписать законопроект о замене флага.«Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его», — указал он.Ранее губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия.



Палата представителей и Сенат Миссисипи проголосовали за отказ от нынешнего флага этого штата, когда-то входившего в Конфедерацию Юга США, сообщает



С того момента на знамени присутствовала символика армии конфедератов: красный квадрат с синим андреевским крестом, в который вписано 13 белых звёзд.



Чернокожие составляет 38 % населения штата, и этот флаг, как полагают законодатели, содержит эмблему, которая их избирателями считается расистской.



Комиссии поручили разработать дизайн нового флага, он уже не будет содержать символики конфедератов, но слова о вере в бога останутся.



Жителям Миссисипи предложат одобрить новый вариант флага штата 3 ноября, в день выборов президента США. Палата представителей и Сенат Миссисипи проголосовали за отказ от нынешнего флага этого штата, когда-то входившего в Конфедерацию Юга США, сообщает EURONEWS С того момента на знамени присутствовала символика армии конфедератов: красный квадрат с синим андреевским крестом, в который вписано 13 белых звёзд.Чернокожие составляет 38 % населения штата, и этот флаг, как полагают законодатели, содержит эмблему, которая их избирателями считается расистской.Комиссии поручили разработать дизайн нового флага, он уже не будет содержать символики конфедератов, но слова о вере в бога останутся.Жителям Миссисипи предложат одобрить новый вариант флага штата 3 ноября, в день выборов президента США. russian.rt.com ru.euronews.com Категории: история, чп и криминал, общество Ключевые слова: США, протесты, рабство — статья прочитана 122 раза Комментарии