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В штате Миссисипи могут поменять флаг из-за символики Конфедерации

Reuters


В американском штате Миссисипи могут поменять флаг из-за присутствующей на нём символики Конфедерации южных штатов, сообщает RT.

Как сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Тейт Ривз, он готов подписать законопроект о замене флага.

«Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его», — указал он.

Ранее губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил о переносе памятников деятелям Конфедерации с территории Капитолия.


Палата представителей и Сенат Миссисипи проголосовали за отказ от нынешнего флага этого штата, когда-то входившего в Конфедерацию Юга США, сообщает EURONEWS.

С того момента на знамени присутствовала символика армии конфедератов: красный квадрат с синим андреевским крестом, в который вписано 13 белых звёзд.

Чернокожие составляет 38 % населения штата, и этот флаг, как полагают законодатели, содержит эмблему, которая их избирателями считается расистской.

Комиссии поручили разработать дизайн нового флага, он уже не будет содержать символики конфедератов, но слова о вере в бога останутся.

Жителям Миссисипи предложат одобрить новый вариант флага штата 3 ноября, в день выборов президента США.
russian.rt.com ru.euronews.com
Категории: история, чп и криминал, общество
Ключевые слова: США, протесты, рабство
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добавлена сегодня, 29 июня, 15:00

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