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Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод американских войск



Решение президента США Дональда Трампа о переброске части военного контингента США из ФРГ можно лишь приветствовать, более того, следовало бы забрать и ядерное оружие, заявил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии»), сообщает ВЗГЛЯД.

«Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп», – передает слова Линдеманна РИА «Новости».

В своем обращении к Трампу он сказал ему «сердечное спасибо».

«75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию», – заявил Линдеманн, заметив, что таким образом реализуется и программа партии «АдГ».
Он назвал вывод военных США «не наказанием, а успехом».

«Немецкие налогоплательщики заплатили многие миллионы евро для содержания армии США в Германии. Эти средства можно использовать более рационально», – добавил Линдеманн.

В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. До этого он обещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не начнет исполнять обязательства перед НАТО.

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе.

Трамп также заявлял, что Германия должна «большую сумму» НАТО – около 1 трлн долларов.
vz.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Германия, США, военные, вывод, Трамп
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добавлена сегодня, 29 июня, 12:00

Комментарии

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29 июня, 12:07
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Цитата: Трамп также заявлял, что Германия должна «большую сумму» НАТО – около 1 трлн долларов.

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