Немецкий депутат поблагодарил Трампа за вывод американских войск 🔊 Воспроизвести



Решение президента США Дональда Трампа о переброске части военного контингента США из ФРГ можно лишь приветствовать, более того, следовало бы забрать и ядерное оружие, заявил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии»), сообщает



«Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп», – передает слова Линдеманна РИА «Новости».



В своем обращении к Трампу он сказал ему «сердечное спасибо».



«75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию», – заявил Линдеманн, заметив, что таким образом реализуется и программа партии «АдГ». Решение президента США Дональда Трампа о переброске части военного контингента США из ФРГ можно лишь приветствовать, более того, следовало бы забрать и ядерное оружие, заявил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии»), сообщает ВЗГЛЯД «Радостно слышать, что Трамп хочет вывести из Германии часть подразделений США. Пожалуйста, заберите с собой сразу и ядерное оружие, господин Трамп», – передает слова Линдеманна РИА «Новости».В своем обращении к Трампу он сказал ему «сердечное спасибо».«75 лет спустя после окончания Второй мировой войны настало время, чтобы наконец и американские части покинули Германию», – заявил Линдеманн, заметив, что таким образом реализуется и программа партии «АдГ». Он назвал вывод военных США «не наказанием, а успехом».



«Немецкие налогоплательщики заплатили многие миллионы евро для содержания армии США в Германии. Эти средства можно использовать более рационально», – добавил Линдеманн.



В среду Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. До этого он обещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не начнет исполнять обязательства перед НАТО.



После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе.



Трамп также заявлял, что Германия должна «большую сумму» НАТО – около 1 трлн долларов. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, США, военные, вывод, Трамп — статья прочитана 115 раз Комментарии