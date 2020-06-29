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Дональд Трамп подписал указ о защите американских памятников

Протестующие в Атланте у монумента Генри Грейди


Вандалов, разрушающих памятники, статуи и мемориалы, ожидают "длительные тюремные сроки", заявил президент США. Ранее он разрешил арестовывать тех, кто повреждает памятники, сообщает DW.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите американских памятников, предусматривающий "длительные тюремные сроки" для участников актов вандализма.
"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ, защищающий американские монументы, мемориалы и статуи…. Долгие тюремные сроки (предусмотрены) за эти акты беззакония, совершаемые против нашей великой страны", - написал президент в своем аккаунте в Twitter в пятницу, 26 июня.



Трамп добавил, что отменил свою поездку на выходные в Бедминстер (штат Нью-Джерси), чтобы "удостовериться, что в Вашингтоне соблюдаются закон и порядок".

За минувшие дни вандалы пытались снести несколько памятников, в том числе статую бывшему президенту США Эндрю Джексону, стоящую перед Белым домом. Попытке свалить памятник помешала полиция, несколько человек были задержаны.

За разрушение памятников может грозить до 10 лет заключения

Ранее Трамп заявил, что разрешил федеральному правительству арестовывать тех, кто повреждает или разрушает памятники. Он напомнил, вандалам может грозить до 10 лет лишения свободы. Президент добавил, что решение вступило в силу, но наказывать за снос памятников можно и задним числом. Попытку уничтожения памятника Джексону Трамп назвал "позорным вандализмом".



Эндрю Джексон, занимавший пост президента в США с 1829 по 1837 год, является одной из наиболее спорных фигур в американской истории. Он был не только рабовладельцем, но и массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для белых поселенцев. Дональд Трамп называл себя сторонником Джексона.

В ходе антирасистских демонстраций в США, начавшихся после гибели от белых полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, уже неоднократно совершались нападения на памятники, которые ассоциируются с рабством и расовой дискриминацией.
dw.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: США, снос, протесты, памятники, войска, Трамп
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добавлена сегодня, 29 июня, 10:00

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