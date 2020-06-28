Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек 🔊 Воспроизвести







Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных



В тройку стран с наибольшим количеством зараженных, по данным университета, входят США (более 2,5 млн заболевших, свыше 125 умерших), Бразилия (1,3 млн инфицированных, 57 тыс. смертей) и Россия (633,5 тыс. зараженных, по данным университета, и 634,4 тыс., по данным оперативного штаба, 9 тыс. жертв). Более 2,5 млн зараженных зарегистрировали в США, еще свыше 1,3 млн — в Бразилии. Россия занимает третье место среди стран по количеству инфицированных. От коронавируса в мире умерли почти 500 тыс. человек, сообщает РБК. Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса . Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс.В тройку стран с наибольшим количеством зараженных, по данным университета, входят США (более 2,5 млн заболевших, свыше 125 умерших), Бразилия (1,3 млн инфицированных, 57 тыс. смертей) и Россия (633,5 тыс. зараженных, по данным университета, и 634,4 тыс., по данным оперативного штаба, 9 тыс. жертв).



Бразилия за последние два месяца стала новым эпицентром пандемии. К 1 июню коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. ВОЗ отмечала 25 июня, что за последние две недели увеличение количества новых случаев зарегистрировали 30 европейских стран.



В России, по данным на 28 июня, в общей сумме выявили более 634 тыс. зараженных. Менее 8 тыс. инфицированных за сутки в стране регистрируют с 17 июня, последние три дня их число не превышает 7 тыс. В США в последнее время фиксируют новый скачок по числу заболевших. Накануне, как сообщал Reuters , только за сутки в стране зарегистрировали 40,8 тыс. новых случаев. В Белом доме готовятся к тому, что в США может начаться вторая волна коронавируса.Бразилия за последние два месяца стала новым эпицентром пандемии. К 1 июню коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. ВОЗ отмечала 25 июня, что за последние две недели увеличение количества новых случаев зарегистрировали 30 европейских стран.В России, по данным на 28 июня, в общей сумме выявили более 634 тыс. зараженных. Менее 8 тыс. инфицированных за сутки в стране регистрируют с 17 июня, последние три дня их число не превышает 7 тыс. Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: коронавирус — статья прочитана 124 раза Комментарии