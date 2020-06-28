Аксенов: Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды 🔊 Воспроизвести В Крыму. Фото из архива "Обзора"







Крым не будет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды с материковой Украины на территорию полуострова Крым.



Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в специальном репортаже Ольги Курлаевой «Жажда Крыма», вышедшем на телеканале «Россия 24».



«Кроме Зеленского таких решений (о возобновления подачи в Крым воды с территории Украины — ИА REGNUM) на Украине принять никто не может. Все остальное, это пустые разговоры. Разговоры ни о чем… Морально он (Зеленский — ИА REGNUM) к этому не готов. Исходя из того, что он находится под влиянием Госдепа в плане приказов, конечно, он оттуда приказ такой не получит. Сам он человек несамостоятельный. Но юридически у него возможность взять ручку и подписать документ, позволяющий подать воду в республику Крым, есть. Но мы его об этом не просим. Мы к нему не обращаемся в данном случае. Говорим «проживем и без них», — заявил Аксенов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в специальном репортаже Ольги Курлаевой «Жажда Крыма», вышедшем на телеканале «Россия 24».



Напомним, в 2014 году Крым принял решение вернуться в состав России, где находился до 1954 года. После этого Украина прекратила подачу воды на полуостров. Подача воды по Северо-Крымскому каналу с Украины обеспечивала до 85% потребностей Крымского полуострова в воде для полива.



Источник: ИА REGNUM Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявлял, что Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу.Напомним, в 2014 году Крым принял решение вернуться в состав России, где находился до 1954 года. После этого Украина прекратила подачу воды на полуостров. Подача воды по Северо-Крымскому каналу с Украины обеспечивала до 85% потребностей Крымского полуострова в воде для полива. Категории: в России Ключевые слова: Украина, канал, вода, Крым, Зеленский — статья прочитана 145 раз Комментарии