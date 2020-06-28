Вы покидаете США. Как в центре Сиэтла появилась автономная зона 🔊 Воспроизвести Шесть городских кварталов оказались в руках демонстрантов







В Сиэтле в районе Капитолийского холма (центральная часть города) появилась "автономная зона". Во всяком случае, таковой ее провозгласили протестующие против расизма. Шесть городских кварталов и парк временно перешли под контроль демонстрантов после того, как местные власти вывели из этого района полицию, чтобы снизить напряженность.



Район Капитолийского холма популярен среди местной молодежи. В нем много художественных пространств, баров и ресторанов.



С недавних пор на его улицах появились десятки палаток и были выставленны заграждения. Как видно из кадров американских СМИ, вход на территорию зоны обозначен надписью: "Вы въезжаете на свободный Капитолийский холм". Другой знак гласит: "Вы покидаете США". Протестующие также заняли здание местной полиции, перекрасив вывеску из "Восточного участка полицейского департамента Сиэтла" в "Восточный участок народного департамента". В местном парке активисты развели огороды, высадив зелень и овощи. Район Капитолийского холма популярен среди местной молодежи. В нем много художественных пространств, баров и ресторанов.С недавних пор на его улицах появились десятки палаток и были выставленны заграждения. Как видно из кадров американских СМИ, вход на территорию зоны обозначен надписью: "Вы въезжаете на свободный Капитолийский холм". Другой знак гласит: "Вы покидаете США". Протестующие также заняли здание местной полиции, перекрасив вывеску из "Восточного участка полицейского департамента Сиэтла" в "Восточный участок народного департамента". В местном парке активисты развели огороды, высадив зелень и овощи.



С чего все началось?



Протесты в Сиэтле, как и во многих других городах США, начались в конце мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Активисты Black Lives Matter и их сторонники вышли на центральные улицы города, где несколько дней подряд вступали в столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии. 6 июня мэр города демократ Дженни Дуркан и начальник городской полиции Кармен Бест объявили о моратории на применение правоохранительными органами слезоточивого газа.



Однако уже 8 июня полиция вновь использовала газ и другие спецсредства, так как демонстранты окружили полицейский участок и начали бросать в правоохранителей бутылки, камни, петарды и другие предметы.



Из-за применения полицией слезоточивого газа, несмотря на запрет властей, городская администрация получила множество жалоб на незаконные действия правоохранителей. В результате на следующий день мэр города приняла решение вывести полицию из района Капитолийского холма. Полицейские покинули местный участок, заколотив окна и забрав необходимые вещи.



"Это проверка на доверие и попытка деэскалации", — объяснила шеф Кармен Бест.



После ухода полицейских протестующие возвели вокруг района баррикады и объявили территорию "Автономной зоной Капитолийской холма", сокращенно CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone).



Что происходит в зоне?



Большинство журналистов, побывавшие в CHAZ, пишут о том, что район скорее напоминает большой фестиваль, где люди танцуют, выпивают и дискутируют на политические темы. Посетители зоны могут посмотреть образовательные фильмы, попробовать разную кухню и почитать книги афроамериканских авторов и представителей коренных народов.



На одной из центральных улиц активисты нанесли гигантский мурал Black Lives Matter. Городские службы по-прежнему работают в зоне, вывозят мусор и готовы выезжать на пожары. В полиции заявляют, что также готовы отвечать на любые вызовы из этой территории.



Однако протестующие в "автономии" не рады присутствию правоохранителей. В беседах с журналистами они отмечают, что их цель — создание общества, где полиция больше не потребуется. Появления стражей порядка у оставленного участка закончилось столкновениями.



В качестве меры предосторожности в CHAZ допускают открытое ношение огнестрельного оружия, хотя это запрещено властями города из-за режима чрезвычайного положения.



Местный рэпер Raz Simone сформировал в зоне вооруженные отряды самообороны, которые должны посменно охранять баррикады. Однако многие критиковали его из-за излишней агрессии, в том числе и сами протестующие. По Сети распространялось видео, где рэпер, который часто появляется перед камерами со своим АК-47, грубо обращается с другими обитателями зоны и объявляет себя "новой полицией".



После захвата района власти сообщали о попытках местных группировок взимать с местного бизнеса налоги. Позже правоохранители признали, что официальных обращений на этот счет к ним не поступало.



Чего добиваются протестующие?



9 июня в блоге FreeCapitolHill на Medium появились требования протестующих с Капитолийского холма, в которых они призывают к полному упразднению департамента полиции Сиэтла, а также пересмотру уголовных дел всех расовых меньшинств, которые отбывают заключение за насильственные преступления.



В списке есть и экономические требования, среди них: уменьшить цены на аренду недвижимости, увеличить госфинансирование культурных проектов, сделать бесплатное образование в колледжах штата Вашингтон для его жителей. Всего в статье перечислено 30 различных требований. Активисты обязались сохранять контроль над "автономной зоной" до тех пор, пока все они не будут выполнены. Протестующие также пообещали начать работу для долгосрочной оккупации зоны и установления в ней параллельной политической власти.



В Сиэтлийском городском совете нашлись те, кто уже начал отстаивать требования активистов. Одна из его членов — социалистка Кшама Савант объявила о "победе" против "милитаризованной полиции, политического истеблишмента и капиталистического государства". Три члена совета заявили о своей поддержке 50-процентного сокращения бюджета местной полиции.



В "автономии" нет конкретных политических лидеров, но в статье от 10 июня City Journal утверждает, что стратегию для территории среди прочих формирует бывшая кандидат на пост мэра Сиэтла Никкита Оливер.



Как на это реагирует власть?



Президент США Дональд Трамп назвал захватчиков из Сиэтла "внутренними террористами", приказав немедленно освободить город. Однако местные власти, которые представляют демократы, не торопятся прибегать к жестким мерам.



"Если они не могут принять меры, то это сделаем мы", — подчеркнул американский лидер. "Мы не позволим анархистам оккупировать Сиэтл", — добавил он. "Если нам придется вмешаться, мы вмешаемся", — сказал Трамп. "Пусть это сделает губернатор. В его распоряжении отличные бойцы Национальной гвардии. Он может это сделать. Так или иначе этот вопрос будет решен", — выразил уверенность американский лидер.



В свою очередь мэр Дуркан ранее заявляла, что протесты в городе были по большей части мирными. Она подчеркнула, что Трампу не следует давать оценки действиям местных властей. Его призывы ввести в район Национальную гвардию она назвала антиконституционными.



"Угрозы населению сейчас нет, мы воспринимаем ситуацию очень серьезно", — говорила она, отмечая, что власти Сиэтла поддерживают постоянный контакт с населением и предпринимательским сообществом города. "Это не вооруженный захват и не военная хунта", — сказала Дуркан, сравнив ситуацию в "автономной зоне" города с "атмосферой соседской вечеринки".



"Мы не хотим создавать новые горячие точки", — заявила Дуркан.



Зона так и осталась в городе?



Очевидно, что нет. Изначально Дуркан вывела из района полицию, чтобы попробовать договориться с протестующими мирным путем, но о том, чтобы территория так и осталась под их контролем, речи никогда не шло.



Спустя более чем две недели после оккупации Капитолийского холма власти города кардинально изменили свою риторику в отношении CHAZ. Этому поспособствовало несколько серьезных инцидентов.



Как сообщает полиция, в выходные 20–21 июня в "автономной зоне" произошло несколько инцидентов со стрельбой. Первый из них случился в субботу. Ранения получили два человека, которых волонтеры увезли в больницу на личном транспорте. В результате один из них, 19-летний мужчина, погиб, другой (33-летний мужчина) был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прибывшие на место происшествия правоохранители не смогли попасть внутрь зоны. Агрессивно настроенная толпа отказалась пропускать полицейских, завив, что раненых уже передали врачам.



На следующий день в CHAZ снова открыли стрельбу. На этот раз ранение получил 17-летний юноша, которого также увезли в больницу на частном автомобиле, позднее молодой человек отказался сотрудничать с полицией. Правоохранителям пока так и не удалось арестовать никого из причастных к обоим инцидентам.



Узнав об этих случаях, мэр Дуркан объявила об упразднении "автономной зоны" и о возвращении полиции в оставленный участок.



"Ситуация серьезно повлияла на бизнес, жителей и общество", — заявила она.



Дуркан также пообещала, что в районе все еще можно будет проводить акции протеста, но только в дневное время. Как передает СNN, по состоянию на 25 июня большинство протестующих Протесты в Сиэтле, как и во многих других городах США, начались в конце мая из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Активисты Black Lives Matter и их сторонники вышли на центральные улицы города, где несколько дней подряд вступали в столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии. 6 июня мэр города демократ Дженни Дуркан и начальник городской полиции Кармен Бест объявили о моратории на применение правоохранительными органами слезоточивого газа.Однако уже 8 июня полиция вновь использовала газ и другие спецсредства, так как демонстранты окружили полицейский участок и начали бросать в правоохранителей бутылки, камни, петарды и другие предметы.Из-за применения полицией слезоточивого газа, несмотря на запрет властей, городская администрация получила множество жалоб на незаконные действия правоохранителей. В результате на следующий день мэр города приняла решение вывести полицию из района Капитолийского холма. Полицейские покинули местный участок, заколотив окна и забрав необходимые вещи."Это проверка на доверие и попытка деэскалации", — объяснила шеф Кармен Бест.После ухода полицейских протестующие возвели вокруг района баррикады и объявили территорию "Автономной зоной Капитолийской холма", сокращенно CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone).Большинство журналистов, побывавшие в CHAZ, пишут о том, что район скорее напоминает большой фестиваль, где люди танцуют, выпивают и дискутируют на политические темы. Посетители зоны могут посмотреть образовательные фильмы, попробовать разную кухню и почитать книги афроамериканских авторов и представителей коренных народов.На одной из центральных улиц активисты нанесли гигантский мурал Black Lives Matter. Городские службы по-прежнему работают в зоне, вывозят мусор и готовы выезжать на пожары. В полиции заявляют, что также готовы отвечать на любые вызовы из этой территории.Однако протестующие в "автономии" не рады присутствию правоохранителей. В беседах с журналистами они отмечают, что их цель — создание общества, где полиция больше не потребуется. Появления стражей порядка у оставленного участка закончилось столкновениями.В качестве меры предосторожности в CHAZ допускают открытое ношение огнестрельного оружия, хотя это запрещено властями города из-за режима чрезвычайного положения.Местный рэпер Raz Simone сформировал в зоне вооруженные отряды самообороны, которые должны посменно охранять баррикады. Однако многие критиковали его из-за излишней агрессии, в том числе и сами протестующие. По Сети распространялось видео, где рэпер, который часто появляется перед камерами со своим АК-47, грубо обращается с другими обитателями зоны и объявляет себя "новой полицией".После захвата района власти сообщали о попытках местных группировок взимать с местного бизнеса налоги. Позже правоохранители признали, что официальных обращений на этот счет к ним не поступало.9 июня в блоге FreeCapitolHill на Medium появились требования протестующих с Капитолийского холма, в которых они призывают к полному упразднению департамента полиции Сиэтла, а также пересмотру уголовных дел всех расовых меньшинств, которые отбывают заключение за насильственные преступления.В списке есть и экономические требования, среди них: уменьшить цены на аренду недвижимости, увеличить госфинансирование культурных проектов, сделать бесплатное образование в колледжах штата Вашингтон для его жителей. Всего в статье перечислено 30 различных требований. Активисты обязались сохранять контроль над "автономной зоной" до тех пор, пока все они не будут выполнены. Протестующие также пообещали начать работу для долгосрочной оккупации зоны и установления в ней параллельной политической власти.В Сиэтлийском городском совете нашлись те, кто уже начал отстаивать требования активистов. Одна из его членов — социалистка Кшама Савант объявила о "победе" против "милитаризованной полиции, политического истеблишмента и капиталистического государства". Три члена совета заявили о своей поддержке 50-процентного сокращения бюджета местной полиции.В "автономии" нет конкретных политических лидеров, но в статье от 10 июня City Journal утверждает, что стратегию для территории среди прочих формирует бывшая кандидат на пост мэра Сиэтла Никкита Оливер.Президент США Дональд Трамп назвал захватчиков из Сиэтла "внутренними террористами", приказав немедленно освободить город. Однако местные власти, которые представляют демократы, не торопятся прибегать к жестким мерам."Если они не могут принять меры, то это сделаем мы", — подчеркнул американский лидер. "Мы не позволим анархистам оккупировать Сиэтл", — добавил он. "Если нам придется вмешаться, мы вмешаемся", — сказал Трамп. "Пусть это сделает губернатор. В его распоряжении отличные бойцы Национальной гвардии. Он может это сделать. Так или иначе этот вопрос будет решен", — выразил уверенность американский лидер.В свою очередь мэр Дуркан ранее заявляла, что протесты в городе были по большей части мирными. Она подчеркнула, что Трампу не следует давать оценки действиям местных властей. Его призывы ввести в район Национальную гвардию она назвала антиконституционными."Угрозы населению сейчас нет, мы воспринимаем ситуацию очень серьезно", — говорила она, отмечая, что власти Сиэтла поддерживают постоянный контакт с населением и предпринимательским сообществом города. "Это не вооруженный захват и не военная хунта", — сказала Дуркан, сравнив ситуацию в "автономной зоне" города с "атмосферой соседской вечеринки"."Мы не хотим создавать новые горячие точки", — заявила Дуркан.Очевидно, что нет. Изначально Дуркан вывела из района полицию, чтобы попробовать договориться с протестующими мирным путем, но о том, чтобы территория так и осталась под их контролем, речи никогда не шло.Спустя более чем две недели после оккупации Капитолийского холма власти города кардинально изменили свою риторику в отношении CHAZ. Этому поспособствовало несколько серьезных инцидентов.Как сообщает полиция, в выходные 20–21 июня в "автономной зоне" произошло несколько инцидентов со стрельбой. Первый из них случился в субботу. Ранения получили два человека, которых волонтеры увезли в больницу на личном транспорте. В результате один из них, 19-летний мужчина, погиб, другой (33-летний мужчина) был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прибывшие на место происшествия правоохранители не смогли попасть внутрь зоны. Агрессивно настроенная толпа отказалась пропускать полицейских, завив, что раненых уже передали врачам.На следующий день в CHAZ снова открыли стрельбу. На этот раз ранение получил 17-летний юноша, которого также увезли в больницу на частном автомобиле, позднее молодой человек отказался сотрудничать с полицией. Правоохранителям пока так и не удалось арестовать никого из причастных к обоим инцидентам.Узнав об этих случаях, мэр Дуркан объявила об упразднении "автономной зоны" и о возвращении полиции в оставленный участок."Ситуация серьезно повлияла на бизнес, жителей и общество", — заявила она.Дуркан также пообещала, что в районе все еще можно будет проводить акции протеста, но только в дневное время. Как передает СNN, по состоянию на 25 июня большинство протестующих уже покинули занятую территорию. ТАСС Категории: в мире Ключевые слова: Сиэтл — статья прочитана 176 раз Комментарии