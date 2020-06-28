Главная >> Новости >> в Европе >> Заготовка украинской древесины «по-чёрному» обернулась потопом

Заготовка украинской древесины «по-чёрному» обернулась потопом

Паводки, как традиционная беда Западной Украины, в последние годы стали особенно разрушительными. Почему Карпатские горы становятся все опаснее, а оползни, паводки и затопления все агрессивнее, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Одна из карпатских гор на Буковине, снятая с одного места в 2013-м, 2014м и 2020 годах. Facebook, страница: Юрiй Керецман


Когда украинский премьер-министр Денис Шмыгаль начинает рассуждения о том, что разрушительные паводки на Западной Украине никак не зависят от хозяйственной деятельности человека, он то ли не владеет информацией, то ли откровенно врет. Конечно, официальная вырубка лесов в Карпатах в последние годы даже сократилась на 20%, поэтому Шмыгаль и оперирует такими данными, сообщает ИА REGNUM.

Не учитывает украинский премьер «маленького пустячка», что нелегальная вырубка выросла на все 700% и деревообрабатывающая промышленность соседней Румынии, например, работает на украинском сырье. А нерегулируемые рубки могут оставить на месте леса такое запустение, которое совершенно неспособно удержать воду. Вот и «возвращает» природа за то, что изгажено человеком, паводки, наводнения и размывы. Так что прибыль немногих оборачивается гигантским ущербом.

Подробнее: "Потоп. Былое, паводки и вопросы к украинскому премьеру"
Категории: в Европе
Ключевые слова: Украина, лес, вырубка
статья прочитана 202 раза
добавлена сегодня, 28 июня, 15:20

Комментарии

Йонас
28 июня, 21:04
#
Для этого и валили союз чтобы иностранцам и местным гауляйтерам грабить. Тоже самое почти на всей территории бывшего совка.
Когда тебя куда то сильно зовут то твоё место обычно возле параши. Закон джунглей.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка