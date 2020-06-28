Заготовка украинской древесины «по-чёрному» обернулась потопом

Когда украинский премьер-министр Денис Шмыгаль начинает рассуждения о том, что разрушительные паводки на Западной Украине никак не зависят от хозяйственной деятельности человека, он то ли не владеет информацией, то ли откровенно врет. Конечно, официальная вырубка лесов в Карпатах в последние годы даже сократилась на 20%, поэтому Шмыгаль и оперирует такими данными, сообщает ИА REGNUM.
Не учитывает украинский премьер «маленького пустячка», что нелегальная вырубка выросла на все 700% и деревообрабатывающая промышленность соседней Румынии, например, работает на украинском сырье. А нерегулируемые рубки могут оставить на месте леса такое запустение, которое совершенно неспособно удержать воду. Вот и «возвращает» природа за то, что изгажено человеком, паводки, наводнения и размывы. Так что прибыль немногих оборачивается гигантским ущербом.
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Когда тебя куда то сильно зовут то твоё место обычно возле параши. Закон джунглей.