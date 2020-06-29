Gazeta Wyborcza Польша : в военном отношении встреча Дуды с Трампом оказалась провалом 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Evan Vucci



Комментируя визит президента Дуды в Вашингтон, польский генерал назвал его результат даже не разочарованием, а полным провалом: никаких новых обещаний, в том числе о базе или переводе из Германии самолетов, не прозвучало, а прежние не получили подтверждения.



Интервью с генералом Ярославом Стружиком (Jarosław Stróżyk) — бывшим военным атташе в Вашингтоне и экс-заместителем главы разведки НАТО.



Gazeta Wyborcza: Встреча президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа вас разочаровала? Конкретики, связанной с военном тематикой, было мало.



Ярослав Стружик: Для внедрения некоторых решений нужно время, но сейчас со стороны президента Трампа мы услышали только политические заявления. Пентагон наверняка будет сопротивляться значительному сокращению численности американского контингента в Германии и затягивать вывод сил до ноябрьских президентских выборов. В любом случае, такое количество военных (а речь идет о 10 тысячах человек с семьями) мгновенно передислоцировать невозможно. Встреча президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа вас разочаровала? Конкретики, связанной с военном тематикой, было мало.Для внедрения некоторых решений нужно время, но сейчас со стороны президента Трампа мы услышали только политические заявления. Пентагон наверняка будет сопротивляться значительному сокращению численности американского контингента в Германии и затягивать вывод сил до ноябрьских президентских выборов. В любом случае, такое количество военных (а речь идет о 10 тысячах человек с семьями) мгновенно передислоцировать невозможно.



— Вы намекаете, что Пентагон заблокирует решение Трампа об ослаблении сил США в Европе?



— Определенно, да. По меньшей мере он постарается свести сокращение к минимуму. Понятно, что президенты Дуда и Трамп ведут сейчас избирательную кампанию, но нападки на Барака Обаму и «соню» Джо Байдена (так Трамп назвал на пресс-конференции своего потенциального конкурента в президентской гонке) выглядели неприятно. Напомню, что именно благодаря Обаме и его решениям 2016 года в Польше находятся сейчас 4 500 американских военных.



— Изменит ли Байден решение о силах США в Польше, если станет в ноябре победителем президентских выборов?



— Я думаю, что новая администрация, если она появится, не будет совершать радикальных шагов. В политическом плане она может, однако, «обидеться» на польское руководство за заигрывания с Трампом, а в результате, например, перевести часть военных обратно в Германию. Серьезное упущение, что наши власти не поддерживают хороших отношений с командой Байдена.



— Что должно быть для нас главным в отношениях с Вашингтоном?



— Я не исключаю перспективы перевода нескольких тысяч военных из Германии в течение нескольких лет, однако, в первую очередь мне недостает тесного сотрудничества в космической области, в сфере оборонной промышленности и стратегической разведки, передачи технологий польским компаниям, укрепления нашей системы противоракетной обороны.



— Вас не удивило, что президенты не упоминали на встрече о Редзиково, хотя именно там должна была появиться американская база системы ПРО?



— Меня уже ничто не удивляет. Эту базу планировалось открыть в 2018 году, но сейчас отставание от графика составляет четыре года. Мы в Польше обсуждаем Форт Трамп, наращивание американского присутствия в нашей стране, а администрация США не выполняет своих обязательств.



Автор: Роман Имельский (Roman Imielski) для Gazeta Wyborcza, Польша, перевод Польша услышала только об 1 тысяче военных, которые появятся на ее территории, но ведь об этом два президента договорились уже год назад. Говорить следует, скорее, не о чувстве разочарования, а о провале, ведь накануне встречи нам рассказывали о Форте Трамп, постоянной базе, переброске самолетов из Германии…— Определенно, да. По меньшей мере он постарается свести сокращение к минимуму. Понятно, что президенты Дуда и Трамп ведут сейчас избирательную кампанию, но нападки на Барака Обаму и «соню» Джо Байдена (так Трамп назвал на пресс-конференции своего потенциального конкурента в президентской гонке) выглядели неприятно. Напомню, что именно благодаря Обаме и его решениям 2016 года в Польше находятся сейчас 4 500 американских военных.— Я думаю, что новая администрация, если она появится, не будет совершать радикальных шагов. В политическом плане она может, однако, «обидеться» на польское руководство за заигрывания с Трампом, а в результате, например, перевести часть военных обратно в Германию. Серьезное упущение, что наши власти не поддерживают хороших отношений с командой Байдена.— Я не исключаю перспективы перевода нескольких тысяч военных из Германии в течение нескольких лет, однако, в первую очередь мне недостает тесного сотрудничества в космической области, в сфере оборонной промышленности и стратегической разведки, передачи технологий польским компаниям, укрепления нашей системы противоракетной обороны.— Меня уже ничто не удивляет. Эту базу планировалось открыть в 2018 году, но сейчас отставание от графика составляет четыре года. Мы в Польше обсуждаем Форт Трамп, наращивание американского присутствия в нашей стране, а администрация США не выполняет своих обязательств.Автор: Роман Имельский (Roman Imielski) для Gazeta Wyborcza, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: вооружение, визит, солдаты, Трамп, Дуда География: Польша — статья прочитана 148 раз Комментарии