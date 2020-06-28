В будущем мы сможем сДырить энергию 🔊 Воспроизвести Возможность получать энергию из черных дыр в космосе доказали ученые. Согласно предположению, если объект поделить на две части, поместив в непосредственной близости к горизонту событий, то одна из частей упадет в черную дыру, а оставшаяся приобретет дополнительную энергию.



Фото: ru.wikipedia.org







Черные дыры представляют собой потенциальный источник невероятной энергии. Об этом заявили специалисты британской Школы физики и астрономии Университета Глазго. Ученым удалось проверить гипотезу английского физика Роджера Пенроуза о добыче энергии из пространства черных дыр в космосе, сообщает LIVE24.



Согласно его предположению, если объект поделить на две части, поместив в непосредственной близости к горизонту событий, то одна из частей упадет в черную дыру, а оставшаяся приобретет дополнительную энергию. Горизонтом событий называется граница, из-за которой не выходят даже мельчайшие лучи света. Согласно его предположению, если объект поделить на две части, поместив в непосредственной близости к горизонту событий, то одна из частей упадет в черную дыру, а оставшаяся приобретет дополнительную энергию. Горизонтом событий называется граница, из-за которой не выходят даже мельчайшие лучи света.



Сегодняшние ученые из Британии решили заменить световые волны на звуковые. Они расположили вокруг вращающегося шумопоглащающего диска динамики. После разгона предмета до 30 оборотов в секунду амплитуда отраженных от него звуковых волн выросла на 30%.



Ранее LIVE24 сообщало о том, что черные дыры Позднее советский ученый Яков Зельдович назвал способ, как проверить эту гипотезу практическим методом. Для этого он предложил провести наблюдение за поведением световых волн, попадающих на поверхность быстро вращающегося металлического цилиндра. Согласно теоретическим расчетам Зельдовича, волны должны усиливаться в процессе. Основная загвоздка эксперимента заключалась в том, что скорость вращения цилиндра должна была составлять минимум миллиард оборотов в секунду.Сегодняшние ученые из Британии решили заменить световые волны на звуковые. Они расположили вокруг вращающегося шумопоглащающего диска динамики. После разгона предмета до 30 оборотов в секунду амплитуда отраженных от него звуковых волн выросла на 30%.Ранее LIVE24 сообщало о том, что черные дыры оказались трехмерными голограммами Категории: технологии Ключевые слова: энергия, черные дыры — статья прочитана 137 раз Комментарии