США задействовали против России методы Третьего рейха 🔊 Воспроизвести Фото: REUTERS/Baz Ratner/ vz.ru МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»?



В субботу В субботу МИД России отреагировал на статью американской газеты New York Times (NYT) о том, что Россия якобы «тайно предлагала вознаграждения афганским боевикам» из движения «Талибан» (запрещено в РФ) за убийства американских и британских военнослужащих. На Смоленской площади назвали статью очередным фейком американского разведсообщества.



В МИДе России указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане и плате боевикам «за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками». Как предположили в ведомстве, подобные действия могут быть связаны с тем, что разведслужбам США «не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами». «Их чувства понятны – не хочется терять вышеупомянутые источники «левых» доходов», – сыронизировали в МИД.



В статье New York Times со ссылкой на некие источники в американской разведке говорится, что награду талибам якобы предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад». Нападению «должны были подвергаться военнослужащие международной коалиции в Афганистане, в том числе представители США и Великобритании». Таким образом Москва якобы стремилась помешать переговорам о перемирии США с «Талибаном». Информацию об этом удалось узнать в марте в ходе допросов талибов и других афганских боевиков, заявляет издание.



В 2019 году в Афганистане погибли 20 американских военных. Но источникам газеты неизвестно, кто из них был убит ради вознаграждения. Как утверждает NYT, Белый дом уже несколько месяцев рассматривает варианты официального «ответа» Москве. В курсе ситуации находится президент США Дональд Трамп и Совет национальной безопасности. Вашингтон рассматривает варианты от отправки жалобы по дипломатическим каналам вплоть до введения новых санкций.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно об обвинениях со стороны США. «Если кто-то их предъявит, мы ответим», – пообещал Песков американским журналистам.



После публикации статьи в адрес российских дипломатов в США и Великобритании начали поступать угрозы. Об этом



В экспертной среде сходятся во мнении, что США развязывают новую информационную войну против России. Доктор военных наук Константин Сивков назвал обвинения в адрес России полной чушью.



«Если бы мы хотели вытеснить американцев путем вооружения талибов, мы бы поставляли оружие афганским боевикам. Тем более, что опознать, какое именно оружие и откуда оно пришло к талибам, было бы невозможно. Поэтому



подобная публикация – глупая отработка, рассчитанная на примитивные мозги американского обывателя. Ее цель очень простая – представить Россию главным врагом США и на этой основе консолидировать разваливающуюся американскую нацию»,



– пояснил Сивков газете ВЗГЛЯД.



«В американском обществе огромные слои необразованного населения, которые верят всему, что им показывают по «ящику». В данном случае расчет сделан на то, чтобы настроить против Трампа низшие слои населения», – полагает эксперт.



Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев уверен, что США начали использовать «Талибан» против России, как в свое время против СССР, о чем, например, наглядно рассказано в фильме «Рембо 3». На продажность талибов указывает тот факт, что после вторжения в страну международной коалиции они не трогали итальянский контингент, который платил им деньги. В результате сложилось впечатление, что эти районы страны безопасны. Но сменившие итальянцев французы, которые отказались платить талибам, начали нести потери.



О давних тесных связях США с талибами говорит возросший поток наркотиков из Афганистана. «До вторжения США в Афганистан мак произрастал примерно на 40% сельскохозяйственных территорий страны. За то время, пока там находятся военные США, этот показатель возрос до 80%. Американцы помогли талибам взять наркотрафик под контроль», – говорит Перенджиев.



Однако попытки поделить прибыльный бизнес с талибами привели к трениям и конфликтам, взрывам в Кабуле. Тем не менее в феврале в Дохе



Перенджиев убежден, что статья в New York Times продолжает антироссийскую истерию и свидетельствует о конфликте американцев с «Талибаном» из-за распределения доходов от наркотрафика.



«Это попытка откреститься от талибов. Но США пытаются сделать это не просто так, а используя Россию. Это говорит о кризисе американской политики на Среднем Востоке и Центральной Азии, где США терпят фиаско. Очевидно, что это подготовка почвы для очередных санкций против России и создания повода для возможного срыва



Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко согласен, что США могут использовать подобные обвинения против России с целью сорвать переговоры по СНВ-3 и ввести еще более жесткие санкции.



«Это спланированная в духе времен Третьего рейха информационная провокация, отрабатываемая в полном объеме американскими СМИ по рецепту Геббельса.



Ее цель и задача – сместить акцент с происходящих внутри США массовых неповиновений, бунтов и мародерства», – пояснил Коротченко газете ВЗГЛЯД.



По мнению эксперта, попытки обвинить Россию в провоцировании бунта чернокожего населения были бы обречены на провал, поэтому США решили «обвинить нас в том, что мы заказывали убийства американских военных, платя талибам».



«Тем самым США срывают процесс мирного урегулирования в Афганистане», – считает Коротченко.







