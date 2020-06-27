Уличные протесты Antifa и Литва тревожат экспертов ОБСЕ 🔊 Воспроизвести







Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе констатирует рост числа и увеличение жестокости проявлений радикализма и экстремизма в странах Европейского союза. Под особый контроль ОБСЕ может попасть Литовская Республика, в которой существуют большие проблемы с нарушением гражданских свобод и прав человека в Балтийском регионе.



Координатор IGCP и директор движения «За демократию и права человека» Максим Вилков – эксперт II-го Дополнительного совещания в области человеческого измерения, посвященного всем формам нетолерантности и дискриминации (SDIM II 2020), проводимого Бюро по демократии правам человека ОБСЕ. Его доклад на сессии 22-23 июля был посвящен обзору ситуации с нарушениями и ограничениями гражданских свобод в Литве, ограничению прав граждан на доступ к информации и преследованию оппозиционных журналистов. Координатор IGCP и директор движения «За демократию и права человека» Максим Вилков – эксперт II-го Дополнительного совещания в области человеческого измерения, посвященного всем формам нетолерантности и дискриминации (SDIM II 2020), проводимого Бюро по демократии правам человека ОБСЕ. Его доклад на сессии 22-23 июля был посвящен обзору ситуации с нарушениями и ограничениями гражданских свобод в Литве, ограничению прав граждан на доступ к информации и преследованию оппозиционных журналистов. Власти Литвы нередко игнорируют факты использования литовских СМИ для пропаганды идей ксенофобии, в том числе антисемитизма, русофобии и синофобии. Только за 2019-2020 годы зафиксирован ряд публикаций, в которых о евреях пишется как о «проводниках коммунизма» и «врагах Литвы». Жесткие антисемитские выпады применялись в отношении членов еврейской общины Литвы Хайма Баргмана, Фани Бранцовской. Русофобия также давно стала одним главных козырей в риторике литовской политической элиты. Уже обычными стали эпитеты: «существует крупная российская угроза», «Литве мешает рука Кремля» и подобные им. В 2019-2020 гг., в том числе на фоне эпидемии короновируса COVID-19 все активнее разжигается синофобия, все больше статьей в крупных изданиях, где пишется о «коварных китайских коммунистах», «китайской угрозе», etc.



В рамках конференции эксперты ОБСЕ представили и направили в надзорные органы ООН и ОБСЕ доклад «СОВРЕМЕННАЯ ЛИТВА. СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. РАЗЖИГАНИЕ КСЕНОФОБИИ. ГЕРОИЗАЦИЯ НАЦИЗМА». Доклад подготовлен рядом общественных организаций Литвы совместно с межрегиональным общественным движением «За демократию и права человека».



Эксперты призвали органы ОБСЕ обратить пристальное внимание на подавление инакомыслия в Литве и использовать доступные механизмы международного надзора в области соблюдения прав человека с целью воздействия на власти Литвы, для приведения ситуации с соблюдением права граждан на свободу информации в соответствии с международными обязательствами Литвы.



Правозащитники призывают правительство Литвы остановить преследование граждан по политическим мотивам, обеспечить возможность свободного и равного выражения мнений по актуальным политическим и историческим вопросам. Также рекомендуется обратить внимание на рост количества ксенофобских высказываний в СМИ Литвы, которые не встречают противодействия со стороны литовских властей и тем самым способствуют росту нетерпимости, создавая угрозу существованию национальных меньшинств региона.



22-23 июня представители межрегионального общественного движения «За демократию и прав человека» и Группы информации по преступлениям против личности на сессии с коллегами по Бюро по демократии правам человека ОБСЕ отметили также рост проявлений экстремизма в ЕС.



Эксперт Межрегионального общественного движения «Демократию и права человека», председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры Михаил Чернов стал докладчиком сессии Бюро ОБСЕ, посвященной свободе самовыражения, СМИ и информации. В своем выступлении он выразил озабоченность в связи с протестами в США и странах ЕС, которые также часто искажаются при освещении в СМИ и социальных медиа.



«Уличные акции BLM, Antifa зачастую получают реальную поддержку, называемую свободой самовыражения. Вместе с тем ограничивается доступ к информации о преступлениях протестующих, которые зачастую имеют расистскую подоплеку. На протяжении десятка лет мы являемся свидетелями роста антисемитизма. Количество антисемитских инцидентов и насилия увеличивается с каждым годом. Опасность исходит от экстремистов справа и слева. Перспектива новой Ночи разбитых витрин, Kristallnacht, больше не выглядят фантастикой», - заявил Чернов. Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: в мире Ключевые слова: ОБСЕ — статья прочитана 111 раз Комментарии