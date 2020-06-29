Саакашвили заявил, что украинского государства не существует 🔊 Воспроизвести Михаила Саакашвили © Петр Сивков/ТАСС



Государство подменили собой чиновники, преследующие собственные интересы, считает глава украинского Исполнительного комитета реформ и бывший президент Грузии, сообщает



Глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что государство на Украине перестало существовать, так как его подменили собой чиновники, преследующие свои, а не государственные интересы.



"На Украине нет государства! На Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство - это то, что для всех, оно обеспечивает справедливость для всех и защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина-24". Государство подменили собой чиновники, преследующие собственные интересы, считает глава украинского Исполнительного комитета реформ и бывший президент Грузии, сообщает ТАСС Глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что государство на Украине перестало существовать, так как его подменили собой чиновники, преследующие свои, а не государственные интересы."На Украине нет государства! На Украине есть чиновники, которые [действуют] именем несуществующего государства. Потому что государство - это то, что для всех, оно обеспечивает справедливость для всех и защищает всех. Где такое на Украине существует? На Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник", - сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина-24". Он сравнил таких чиновников с домашними животными, которым вживлен компьютерный чип. "Человек рождается с чипом на ухе: я представитель той группы, этой группы. Ходит человек, ноги, руки, с двумя глазами, нормально разговаривает, а на ухе чип, мол, я представляю эту конкретную группу. Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", - добавил Саакашвили.



Бывший президент Грузии отметил, что экономическое положение на Украине ухудшается и бюрократия своими действиями только приносит негативные тенденции. "Ситуация нехорошая, и не только из-за коронавируса, - сказал Саакашвили. - Экономический кризис будет расширяться, углубляться, рабочие места теряются. А при этом я имею дело с бюрократией, которая думает, что ничего плохого не происходит. Мол, это бизнес, как всегда, у них будет все схвачено, у них все готово, никуда они не спешат". Саакашвили признался, что чувствует личную неприязнь к таким чиновникам. "Иногда мне хочется этих бюрократов, потрясти, избить", - добавил он.



Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены решения. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко пригласил Саакашвили в страну, предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после возникшего между ними конфликта лишил гражданства Саакашвили. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца тот вновь приехал на Украину, 7 мая указом президента Украины он был назначен главой Национального совета реформ. ТАСС Категории: политика, общество Ключевые слова: прогноз, выступление, Саакашвили, государство География: Украина — статья прочитана 63 раза Комментарии