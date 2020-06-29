Генконсульство РФ в Литве резко ответило на статью о мемориале в Клайпеде 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



В диппредставительстве возмутились вышедшим материал на одном из местных порталов, а также предложением об установке пояснительных табличек, сообщает



Комментарий опубликован на сайте диппредставительства.



Статья на портале вышла 24 июня, в день проведения в Москве парада, посвященного 75-летиюя Победы в Великой Отечественной войне. По мнению Генконсульства, дата публикации неслучайна. В диппредставительстве возмутились вышедшим материал на одном из местных порталов, а также предложением об установке пояснительных табличек, сообщает Sputnik Литва . Генеральное консульство России в Клайпеде отреагировало на статью LRT "Возмутительная картина: в Клайпеде – мемориал героям Советского Союза, освободившим город" и заявило, что в материале представлено много распространяемых местными историками мифов.Комментарий опубликован на сайте диппредставительства.Статья на портале вышла 24 июня, в день проведения в Москве парада, посвященного 75-летиюя Победы в Великой Отечественной войне. По мнению Генконсульства, дата публикации неслучайна. "Опрошенные автором ученые-историки и общественные деятели, видимо, не отдавая себе отчет в том, что речь идет о захоронении, которое не просто внесено в реестр культурного наследия Литвы, а является священным местом, куда приходят десятки тысяч клайпедчан, чтобы отдать дань памяти бойцам и офицерам Красной Армии, погибшим в ходе Мемельской наступательной операции, легковесно рассуждают о том, что мемориал, дескать, мозолит им глаза, сетуют на отсутствие реакции городских властей на их просьбы установить пояснительные таблички, соответствующие их искаженным представлениям о событиях тех дней", - говорится в комментарии.



В диппредставительстве отметили, что при этом игнорируется мнение городских властей, которые "дорожат многонациональным характером Клайпеды, отдают себе отчет в том, что любой неосторожный шаг может нанести горожанам морально-психологическую травму, посеять семена межнационального раздора". При этом Генконсульство утверждает, что все необходимое для поддержание мемориального комплекса не делается, несмотря на обращения российской стороны.



"Трудно себе представить, что клайпедчане, которые даже в условиях пандемии нескончаемым потоком вместе с детьми, родителями, друзьями шли 9 мая к мемориалу на площади Дауканто, смирились бы с появлением табличек, искажающих саму суть произошедших в военный период событий, оскорблением памяти героев, отдавших свои жизни в борьбе с немецко-фашистским агрессором", - подчеркивается в сообщении.



Мемориальный комплекс в Клайпеде состоит из трех частей, которые объединены одной идеей и посвящены героям и жертвам Второй мировой войны. В Генконсульстве обратили внимание, что ни одна надпись на мемориале в настоящее время не содержит ни политической пропаганды, ни лозунгов, ни призывов к оправданию репрессий.



"Кстати, о двойных стандартах: на расположенном неподалеку от мемориала захоронении немецких солдат периода Первой и Второй мировых войн, которые непосредственным образом участвовали в оккупации и разорении Литвы, какие-либо пояснительные таблички отсутствуют. Любопытно было бы узнать, почему местных историков и журналистов это обстоятельство нисколько не смущает", - отметили в комментарии.



Также в Генконсульстве усомнились в качестве самой статьи, заявив, что "ни автор, ни историк, который ее консультировал, не удосужились изучить архивы, воспоминания участников боев за освобождение Клайпеды, будь-то с советской или немецкой стороны".



Кроме того, саму ситуацию вокруг мемориала в Клайпеде в дипмиссии сравнили с нынешними событиями в США и других странах мира, где происходит массовое уничтожение исторических памятников. Там отметили, что при таком раскладе "толпа уничтожает собственную историю".



"Видимо, эта волна доходит и до литовских берегов, коли журналисты и историки поднимают весьма неоднозначную тему информационных табличек. Если руководствоваться логикой инициаторов, то "оккупанты" чудодейственным образом, перебросив в Литву значительные людские и материальные ресурсы, за довольно короткий промежуток времени восстановили Клайпеду, не забыв передать ее в состав Литовской ССР конце 1940-х годов", - говорится в заключении.



В свою очередь, Генконсульство предложило установить аналогичные таблички у многочисленных построенных в советский период жилых кварталов, школ, больниц, учебных заведений, заводов, в Клайпедском морском порту, на автомагистрали Каунас-Клайпеда, чтобы тем самым напомнить о наследии Литвы.



Мемориал в Клайпеде



В Клайпеде установлен памятник воинам Красной армии. На нем есть надпись, что "город освобожден 28 января 1945 года".



Штурм Клайпеды начался в конце января 1945 года и сопровождался большими трудностями. Значимый вклад внесла 16-я литовская стрелковая дивизия под командованием Адольфаса Урбшаса. Клайпеда была полностью освобождена от немецких оккупантов 28 января 1945 года. Однако город сильно пострадал.



Памятник несколько раз оскверняли и обливали краской. Также мемориал оказывался в центре скандала, когда некоторые литовские историки утверждают, что город "никто не освобождал", а на мемориальной табличке нужно исправить текст и убрать оттуда слово "освобожден" (išlaisvintas).



Ранее посол России в Литве Александр Удальцов с сожалением отмечал, что сейчас ведется ожесточенная кампания по "переиначиванию итогов войны" и приходится настойчивее защищать эту победу. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: война, история, память, памятник, дипломаты География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 233 раза Комментарии