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СМИ узнали о подготовке ЕС ответа на санкции по «Северному потоку — 2»

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Европейский союз готовит ответные меры на санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на запрос Европарламента, передает RT.

ЕС готовит контрмеры в качестве ответа на санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля на запрос Европарламента. Как отмечает издание, о том, как именно будут выглядеть ответные меры, пока не говорится.
Handelsblatt напоминает, что в конце 2019 года Дональд Трамп ввёл штрафные меры против фирм, участвующих в постройке газопровода «Северный поток — 2». В ответе Борреля Европарламенту отмечается, что такой шаг не соответствует праву ЕС и нарушает международное право.

«Еврокомиссия готовит принятие усиленного санкционного механизма, который улучшит устойчивость Европы против влияния введённых третьими странами экстратерриториальных санкций», — приводит издание отрывок из ответа Борреля.

Трамп уже давно критикует «Северный поток — 2» и обвиняет Германию в том, что та обеспечивает России высокие доходы, покупая российский газ. Недавно американские сенаторы анонсировали расширение направленных против газопровода санкций. Между тем, строительство «Северного потока — 2» уже практически завершено, отмечает Handelsblatt.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, санкции, Еврокомиссия, СП-2
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добавлена сегодня, 29 июня, 09:00

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