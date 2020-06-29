СМИ узнали о подготовке ЕС ответа на санкции по «Северному потоку — 2» 🔊 Воспроизвести @nordstream2 Twitter



Европейский союз готовит ответные меры на санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на запрос Европарламента, передает



ЕС готовит контрмеры в качестве ответа на санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля на запрос Европарламента. Как отмечает издание, о том, как именно будут выглядеть ответные меры, пока не говорится. Европейский союз готовит ответные меры на санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на запрос Европарламента, передает RT ЕС готовит контрмеры в качестве ответа на санкции США против «Северного потока — 2», сообщает Handelsblatt, ссылаясь на письменный ответ верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля на запрос Европарламента. Как отмечает издание, о том, как именно будут выглядеть ответные меры, пока не говорится. Handelsblatt напоминает, что в конце 2019 года Дональд Трамп ввёл штрафные меры против фирм, участвующих в постройке газопровода «Северный поток — 2». В ответе Борреля Европарламенту отмечается, что такой шаг не соответствует праву ЕС и нарушает международное право.



«Еврокомиссия готовит принятие усиленного санкционного механизма, который улучшит устойчивость Европы против влияния введённых третьими странами экстратерриториальных санкций», — приводит издание отрывок из ответа Борреля.



Трамп уже давно критикует «Северный поток — 2» и обвиняет Германию в том, что та обеспечивает России высокие доходы, покупая российский газ. Недавно американские сенаторы анонсировали расширение направленных против газопровода санкций. Между тем, строительство «Северного потока — 2» уже практически завершено, отмечает Handelsblatt. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, санкции, Еврокомиссия, СП-2 — статья прочитана 179 раз Комментарии