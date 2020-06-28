На Фестивале «Sirenos» свои работы представят четверо участников открытого конкурса для творцов театра 🔊 Воспроизвести







В мае этого года Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos» («Сирены») пригласил театральных деятелей Литвы подавать заявки и представить проекты, с которыми на фестивале выступит литовская команда. Это можно было сделать в течение месяца, и за это время на фестиваль поступило 99 заявок.



Они рассматривались и обсуждались художественным советом и членами команды фестиваля, которые оценивали проекты исходя из того, насколько те отражают ценности фестиваля, оценивалась реалистичность проекта, презентация идеи и то, насколько полно раскрыта избранная в этом году «Сиренами» тема, получившая название «Unwelcome» (Те, которых не ждут).



Из общего числа заявок были отобраны 4 проекта. По словам художественного руководителя фестиваля Кристины Савицкене, поданные заявки поражали своим разнообразием и творческим подходом в интерпретации темы фестиваля, и выбрать победителей было действительно трудно. Они рассматривались и обсуждались художественным советом и членами команды фестиваля, которые оценивали проекты исходя из того, насколько те отражают ценности фестиваля, оценивалась реалистичность проекта, презентация идеи и то, насколько полно раскрыта избранная в этом году «Сиренами» тема, получившая название «Unwelcome» (Те, которых не ждут).Из общего числа заявок были отобраны 4 проекта. По словам художественного руководителя фестиваля Кристины Савицкене, поданные заявки поражали своим разнообразием и творческим подходом в интерпретации темы фестиваля, и выбрать победителей было действительно трудно. В общем контексте, по её словам, «мы искали новаторские проекты, выходящие за пределы традиционного театрального пространства, однако некоторые из них оказались трудноосуществимыми в условиях ограниченного времени и бюджета. Так что наш выбор - неожиданные, интересные, актуальные проекты, связывающие художников разных сфер.



Один из прошедших отбор – спектакль, перформанс, инсталляция «Эмигранты» по одноимённой пьесе Славомира Мрожека будет представлен на одном из вильнюсских балконов.



Режиссёр проекта Дарюс Гумаускас в своём рассказе об эмигрантах опирался на опыт собственной семьи - 13 (!) его кузенов работают на стройках в Германии, Ирландии, Англии, Исландии, Швеции, Испании.



Другие члены его творческой группы – актёры Гедрюс Савицкас, Марюс Чижаускас, сценограф Марюс Яцовскис, композитор Витаутас Лейструмас, Повилас Лауринайтис (световое оформление).



В неожиданных ракурсах закулисье театрального искусства раскрою «Надежды и другие товары» («Lūkesčiai ir kitos prekės»). Это импровизационный театральный перформанс в неожиданном общественном пространстве – в киоске. Авторы идеи – сценограф, фотохудожник Людас Парульскис и актриса Эгле Микулёните – говорят, что стремились выявить изменения в стиле потребления и тенденции посткарантинного социального общения в поле современной культуры и обещают создать неагрессивную ностальгическую ауру.



Театральную инсталляцию „Night // Infiniteness // Interconnectedness“ будут создавать художники трёх различных областей искусства - театральный режиссёр Наубертас Ясинскас, мастер визуальных искусств Тадас Черняускас и композитор Гинтарас Содейка. Осью проекта станет рефлексия существующих социокультурных структур: рутина, составляющая жизнь человека, и постоянно повторяющиеся в ней элементы. Куда всё это ведёт, если в жизни нет цели?



Авторы предложат возможность углубиться в эти структуры и переосмыслить утвердившиеся модели каждодневной жизни в длящейся несколько часов инсталляции, в которой примут участие и актёры.



Четвёртый проект, отобранный комиссией фестиваля, – «NO FAKE*» Тадаса Монтримаса. Иммерсивный спектакль-игра «NO FAKE*» рассматривает отношения общества и индивида в информационно искажённой реальности.



Творческая группа проекта – режиссёр Тадас Монтримас, занимающаяся сценографией художник по костюмам Кристина Войцеховская и драматург Виргиния Римкайте - углубится в такие явления, как ложь, проявления манипуляции, провоцирующие на деструктивную деятельность.



На каждый проект «Sirenos» выделит сумму до 13 000 евро. Цель фестиваля – побудить литовских театральных деятелей развить новые обусловленные пандемией идеи для театра, которые отражали бы темы происходящих сегодня в мире социальных, политических, психологических переломов и соответствовали бы требованиям, выдвигаемым к театру во время карантина: относительно небольшие группы зрителей или виртуальные театральные формы.



Во время лета, пока будет идти подготовка проектов, фестиваль авторам отобранных проектов даст возможность участвовать в обучающей программе, в которой литовским авторам в создании экспериментальных произведений новых форм будут помогать известные зарубежных театральные деятели, у которых есть опыт в таком театре: Gob Squad, Blast Theory и Effetto Larsen.



Проведение фестиваля этого года намечено на 24 сентября - 10 октября. В его программе намечены также мастер-классы и часть художественной программы, которая будет отобрана на внеконкурсной основе. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль «Sirenos», «Sirenos» — статья прочитана 175 раз Комментарии